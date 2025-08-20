DİKKAT! RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLER! Fransız yayıncı, canlı yayın maratonu sırasında öldü | Video
46 yaşındaki Fransız yayıncı Jean Pormanove, 10 gün süren canlı yayın maratonu sırasında uykusunda hayatını kaybetti! Beraber yayın yaptıkları arkadaşlarından biri ise yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için pet şişe fırlattı. Yayın sırasında, Jean Pormanove'ye yapılan ve işkenceye varan kötü muamelenin kalp krizini tetiklediği düşünülüyor. Öte yandan Jean Pormanove'nin yayın başlamadan önce "Ölümümden kimse sorumlu değildir" dediği ortaya çıktı.
