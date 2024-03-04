Video Dünya Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi başarıyla fırlatıldı | Video
Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi başarıyla fırlatıldı | Video

Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi başarıyla fırlatıldı | Video

04.03.2024 | 09:44

ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’e ait 4 mürettebatın bulunduğu Dragon uzay aracı Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in ortak yürüttüğü "Crew-8" görevi başladı. NASA Astronotları Matthew Dominick, Michael Reed Barratt, Jeanette Epps ve Roscosmos Kozmonotu Alexander Grebenkin'in içinde bulunduğu Dragon uzay aracını yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi TSİ 06.54'te Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin fırlatma sonrasında Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e (LZ-1) başarıyla döndüğü açıklandı. Yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşması beklenen astronotların, 180 günlük görev boyunca yeni araştırmalar da dahil olmak üzere 200'den fazla bilimsel deney gerçekleştireceği bildirildi.

FIRLATMA ERTELENMİŞTİ
NASA ve SpaceX Crew-8 görevini 22 Şubat'ta başlatmayı hedeflemiş, ancak Intuitive Machines'e ait Ay'a iniş aracının 18 Mart'ta aynı rampadan fırlatılması nedeniyle Crew-8 görevinin hazırlık süreci gecikmişti. İlk olarak hazırlıkları tamamlamak adına 28 Şubat'a ertelenen fırlatma, daha sonra ise hava şartları nedeniyle bugüne ertelenmişti.

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