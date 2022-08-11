Düğünde geline büyük şok! Kız kardeşinin eşiyle aldatılan damat, o anları tüm salona izletti | Video
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Çin'de gerçekleştirilen düğünde damadın tüm salona izlettiği video, ortalığı karıştırdı. Gelinin kendisini, kız kardeşinin kocasıyla aldattığı anların videosunu yayınlayan damat, salonun buz kesmesine neden oldu. Gelin ise ortaya çıkan görüntüler sonrasında hıçkıra hıçkıra ağladı.