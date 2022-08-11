Video Dünya Düğünde geline büyük şok! Kız kardeşinin eşiyle aldatılan damat, o anları tüm salona izletti | Video
Düğünde geline büyük şok! Kız kardeşinin eşiyle aldatılan damat, o anları tüm salona izletti | Video

Düğünde geline büyük şok! Kız kardeşinin eşiyle aldatılan damat, o anları tüm salona izletti | Video

11.08.2022 | 15:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Düğünde geline büyük şok! Kız kardeşinin eşiyle aldatılan damat, o anları tüm salona izletti | Video 00:42
Düğünde geline büyük şok! Kız kardeşinin eşiyle aldatılan damat, o anları tüm salona izletti | Video 11.08.2022 | 15:37
Rusya’nın Avustralya’daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı | Video 00:13
Rusya’nın Avustralya’daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı | Video 11.08.2022 | 15:03
Yemen’de sel felaketi: 14 ölü | Video 00:34
Yemen'de sel felaketi: 14 ölü | Video 11.08.2022 | 14:15
Güney Kore’de selde ölenlerin sayısı 11’e yükseldi | Video 02:53
Güney Kore'de selde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi | Video 11.08.2022 | 11:20
ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 00:17
ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 11.08.2022 | 09:56
ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 00:17
ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 11.08.2022 | 09:45
Japonya’daki tarihi çarşıda yangın | Video 02:18
Japonya’daki tarihi çarşıda yangın | Video 11.08.2022 | 09:30
Meksika’da selde mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı | Video 03:23
Meksika’da selde mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı | Video 11.08.2022 | 08:57
Fransa’da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi | Video 00:29
Fransa'da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi | Video 10.08.2022 | 15:37
Zelenskiy: Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım’ın kurtuluşuyla son bulmalı | Video 05:10
Zelenskiy: "Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla son bulmalı" | Video 10.08.2022 | 14:12
Fransa’nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu | Video 01:18
Fransa’nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu | Video 10.08.2022 | 14:12
Küba’da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı | video 01:26
Küba’da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı | video 10.08.2022 | 11:45
Japonya’da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video 01:24
Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video 10.08.2022 | 09:50
Yunanistan’ın Semadirek Adası’nda orman yangını | Video 02:15
Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda orman yangını | Video 09.08.2022 | 14:42
Güney Kore şiddetli yağışlara teslim | Video 02:12
Güney Kore şiddetli yağışlara teslim | Video 09.08.2022 | 13:21
Japonya’da şiddetli yağışlar sürüyor: 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı | Video 02:44
Japonya’da şiddetli yağışlar sürüyor: 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı | Video 09.08.2022 | 13:22
Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video 00:47
Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video 09.08.2022 | 13:22
Joe Biden’ın ceketle imtihanı kamerada | Video 02:13
Joe Biden'ın ceketle imtihanı kamerada | Video 09.08.2022 | 11:51
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video 00:35
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video 09.08.2022 | 10:17
SON DAKİKA! FBI’dan Trump’ın evine şok baskın! ABD tarihinde bir ilk | Video 11:26
SON DAKİKA! FBI'dan Trump'ın evine şok baskın! ABD tarihinde bir ilk | Video 09.08.2022 | 09:17

Çin'de gerçekleştirilen düğünde damadın tüm salona izlettiği video, ortalığı karıştırdı. Gelinin kendisini, kız kardeşinin kocasıyla aldattığı anların videosunu yayınlayan damat, salonun buz kesmesine neden oldu. Gelin ise ortaya çıkan görüntüler sonrasında hıçkıra hıçkıra ağladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA