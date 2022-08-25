Dünyaca ünlü Nobel ödüllü iktisatçı arz sıkıntılarına dikkat çekti: Agresif faiz artışları enflasyonu yükseltir
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Columbia Üniversitesi Profesörü ve Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz, “Faizleri artırmak arz tarafındaki problemleri çözmüyor. Hatta daha da kötüleştirebilir çünkü arz sıkıntılarına yönelik daha fazla yatırım yapılması gerekir. Ancak faizlerin artırılması bu yatırımları zorlaştırıyor.” ifadelerini kullandı.