Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa'nın ilk uçak yolculuğu dünya basınında | Video

"Dünyanın en uzun kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 25 yaşındaki Rumeysa Gelgi'nin uçak yolcuğunu dünya basını yakın takibe aldı. Birçok mecrada Gelgi'nin yolculuğu için özel olarak dizayn edilen uçak manşetten verildi.