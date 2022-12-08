Endonezya'da 5.8 büyüklüğünde deprem | Video

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Endonezya'da merkez üssü Batı Java bölgesi olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, bazı evlerde maddi hasar oluştu.
Öte yandan, geçtiğimiz ay Batı Java'daki Cianjur bölgesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 300'den fazla kişinin hayatını kaybetmişti.