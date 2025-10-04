Video Dünya Erbil’de benzin istasyonunda yangın ve patlama: 7 yaralı | Video
04.10.2025 | 16:33

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde bir benzin istasyonunda çıkan yangında 7 kişi yaralandı. Yangın sırasında meydana gelen patlamanın şiddetiyle çevredeki bazı evlerin camları kırıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı Fermanbaran semtindeki bir benzin istasyonunda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın sırasında şiddetli patlama meydana geldi. Yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı, 2'sinin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Patlamanın şiddetiyle istasyonun yakınındaki birkaç evin de camları kırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken,olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
