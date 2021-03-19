Video Dünya Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti | Video

Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti | Video

Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti | Video
19.03.2021 | 08:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika'da dehşet! Polis konvoyuna saldırı: 13 ölü | Video 00:14
Meksika'da dehşet! Polis konvoyuna saldırı: 13 ölü | Video 19.03.2021 | 10:49
ABD'de FBI, Kongre baskını nedeniyle aranan 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı | Video 07:54
ABD'de FBI, Kongre baskını nedeniyle aranan 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı | Video 19.03.2021 | 08:43
Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti | Video 00:49
Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi darp etti | Video 19.03.2021 | 08:36
Kabil’de devlet memurlarını taşıyan servise saldırı. Ölü ve yaralılar var | Video 03:51
Kabil’de devlet memurlarını taşıyan servise saldırı. Ölü ve yaralılar var | Video 18.03.2021 | 10:36
Yunanistan’da hükümet karşıtı protesto | Video 03:20
Yunanistan’da hükümet karşıtı protesto | Video 18.03.2021 | 08:50
Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden, Putin'e 'Katil' dedi | Video 00:59
Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden, Putin'e 'Katil' dedi | Video 17.03.2021 | 15:13
ABD'de havai fişek depolanan evde patlama: 2 ölü | Video 03:03
ABD'de havai fişek depolanan evde patlama: 2 ölü | Video 17.03.2021 | 13:57
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ticaret merkezinde dev yangın | Video 01:41
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ticaret merkezinde dev yangın | Video 17.03.2021 | 13:45
Rusya'da DEAŞ operasyonu: Saldırı planları ve el yapımı bombalar ele geçirildi | Video 00:51
Rusya'da DEAŞ operasyonu: Saldırı planları ve el yapımı bombalar ele geçirildi | Video 17.03.2021 | 12:09
Kanepeden düşen kızını son anda kurtardı | Video 00:30
Kanepeden düşen kızını son anda kurtardı | Video 17.03.2021 | 11:29
Şehre inen ayı dehşet saçtı! Önüne çıkanı böyle kovaladı... | Video 00:41
Şehre inen ayı dehşet saçtı! Önüne çıkanı böyle kovaladı... | Video 17.03.2021 | 10:46
ABD'de kopan elektrik kablolarından mucizevi kurtuluş kamerada | Video 00:12
ABD'de kopan elektrik kablolarından mucizevi kurtuluş kamerada | Video 16.03.2021 | 13:07
ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı | Video 00:40
ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı | Video 16.03.2021 | 12:37
İngiliz annenin zor anları: Koronavirüs yüzünden tuvalete sokmadılar | Video 00:12
İngiliz annenin zor anları: Koronavirüs yüzünden tuvalete sokmadılar | Video 16.03.2021 | 12:00
ABD'de küçük uçak seyir halindeki aracın üzerine düştü | Video 00:49
ABD'de küçük uçak seyir halindeki aracın üzerine düştü | Video 16.03.2021 | 11:59
ABD'de uçak otomobilin üzerine düşme anı kamerada! 2 ölü, 2 yaralı | Video 00:39
ABD'de uçak otomobilin üzerine düşme anı kamerada! 2 ölü, 2 yaralı | Video 16.03.2021 | 09:12
İran, yeni füze kentinin tanıtımını yaptı 00:41
İran, yeni füze kentinin tanıtımını yaptı 15.03.2021 | 16:09
ABD gazetesinden şok iddia İsrail 12 İran gemisini vurdu' | Video 02:08
ABD gazetesinden şok iddia "İsrail 12 İran gemisini vurdu' | Video 15.03.2021 | 15:44
Hollanda polisinden göstericilere insanlık dışı köpekli müdahale kamerada | Video 03:28
Hollanda polisinden göstericilere insanlık dışı köpekli müdahale kamerada | Video 15.03.2021 | 13:06
Elon Musk'ın elektrikli TIR'ı Tesla Semi'nin yarış pistindeki sürat şovu sosyal medyada olay oldu | Video 00:17
Elon Musk'ın elektrikli TIR'ı Tesla Semi'nin yarış pistindeki sürat şovu sosyal medyada olay oldu | Video 15.03.2021 | 09:45

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan başkent Erivan’daki bir kafede gazeteci Paylak Fakhradyan'ı darp ettiği anlar, ülkede tepkilere yol açtı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan gazeteciye saldırdı. Başkent Erivan'daki Erivan Kafe'de bugün saat 16:10 sularında gerçekleşen olay işletmenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, Ermeni Bakan Arshakyan'ın kafede bilgisayarıyla birlikte oturan gazeteci Paylak Fakhradyan'a bir şeyler sorduğu görülüyor.

GAZETECİYE YUMRUK YAĞMURU
Sözlü tartışmanın ardından Bakan Arshakyan'ın daha sonra yumruklarla gazeteci Paylak Fakhradyan'a saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, olayı gazetecinin çalışma saatlerinde bir kafede olmasını neden olarak gösterdi. Gazeteciye saldıran Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan'a sosyal medyadan tepki yağdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA