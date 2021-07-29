Video Dünya Esad rejiminden Dera’ya topçu saldırısı: 1 ölü | Video

Esad rejiminden Dera’ya topçu saldırısı: 1 ölü | Video

Esad rejiminden Dera’ya topçu saldırısı: 1 ölü | Video
29.07.2021 | 12:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esad rejiminden Dera’ya topçu saldırısı: 1 ölü | Video 00:39
Esad rejiminden Dera’ya topçu saldırısı: 1 ölü | Video 29.07.2021 | 12:04
Panik anları kamerada! ABD’nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem | Video 02:56
Panik anları kamerada! ABD’nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem | Video 29.07.2021 | 11:59
Irak’ta askeri helikopter düştü: 5 ölü | Video 00:26
Irak’ta askeri helikopter düştü: 5 ölü | Video 29.07.2021 | 11:59
Kudüs Sendromu nedir? Kıyamet kopacak diyerek kente gelenler var! Yoğun maneviyattan hastanelik oluyorlar 06:04
Kudüs Sendromu nedir? Kıyamet kopacak diyerek kente gelenler var! Yoğun maneviyattan hastanelik oluyorlar 29.07.2021 | 11:11
Boris Johnson'ın şemsiye ile imtihanı güldürdü | Video 00:50
Boris Johnson'ın şemsiye ile imtihanı güldürdü | Video 29.07.2021 | 11:04
ABD'de 8.2'lik deprem! Tsunami alarmı verildi. İşte ilk görüntüler | Video 00:30
ABD'de 8.2'lik deprem! Tsunami alarmı verildi. İşte ilk görüntüler | Video 29.07.2021 | 10:37
ABD’de 8.2 şiddetinde büyük deprem! Tsunami alarmı verildi | Video 00:22
ABD’de 8.2 şiddetinde büyük deprem! Tsunami alarmı verildi | Video 29.07.2021 | 10:32
ABD'de gözaltı sırasında şüpheliyi silahla tehdit eden polisler tutuklandı | Video 10:14
ABD'de gözaltı sırasında şüpheliyi silahla tehdit eden polisler tutuklandı | Video 29.07.2021 | 08:34
Endonezya'da yanardağ patladı | Video 02:08
Endonezya'da yanardağ patladı | Video 28.07.2021 | 16:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Hindistan’a ilk resmi ziyaret | Video 03:44
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Hindistan’a ilk resmi ziyaret | Video 28.07.2021 | 16:23
Pakistan’da ürküten görüntü! Şiddetli yağış sele neden oldu, araçlar böyle sürüklendi | Video 01:45
Pakistan’da ürküten görüntü! Şiddetli yağış sele neden oldu, araçlar böyle sürüklendi | Video 28.07.2021 | 13:11
İsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça kovuldu | Video 00:56
İsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça kovuldu | Video 28.07.2021 | 09:10
Mısır’da 6 katlı bina çöktü: 2 ölü | Video 05:11
Mısır’da 6 katlı bina çöktü: 2 ölü | Video 27.07.2021 | 15:17
Macron, boynuna asılan çiçekler yüzünden alay konusu oldu | Video 00:08
Macron, boynuna asılan çiçekler yüzünden alay konusu oldu | Video 27.07.2021 | 14:24
Almanya’da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp | Video 04:15
Almanya’da kimya tesisinde patlama: 5 kişi kayıp | Video 27.07.2021 | 13:48
SON DAKİKA: Almanya'da patlama! İlk görüntüler... 00:22
SON DAKİKA: Almanya'da patlama! İlk görüntüler... 27.07.2021 | 12:23
Tunus'ta neler yaşanıyor? Darbenin arkasında kim var? Gannuşi'nin kızı Yüsra Gannuşi A Haber'de | Video 09:52
Tunus'ta neler yaşanıyor? Darbenin arkasında kim var? Gannuşi'nin kızı Yüsra Gannuşi A Haber'de | Video 27.07.2021 | 11:53
ABD’nin Irak'taki muharebe misyonu yıl sonuna kadar bitecek | Video 05:11
ABD’nin Irak'taki muharebe misyonu yıl sonuna kadar bitecek | Video 27.07.2021 | 08:39
Tunus’ta Meclis'in yetkilerinin dondurulmasına karşı protesto | Video 05:41
Tunus’ta Meclis'in yetkilerinin dondurulmasına karşı protesto | Video 26.07.2021 | 15:45
Tesla'nın oto-pilotu, dolunayı trafik ışığı sandı! | Video 00:23
Tesla'nın oto-pilotu, dolunayı trafik ışığı sandı! | Video 26.07.2021 | 14:46

Suriye'de Esad rejiminin ülkenin güneyindeki Dera’ya düzenlediği topçu saldırısında bir sivil hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, ülkenin güneyinde bulunan Dera kentini topçu saldırısıyla hedef aldır. Saldırıda bir sivil hayatını kaybederken çevredeki evler kullanılmaz hale geldi. Saldırılar nedeniyle bölgeden dumanlar yükselirken, halkın evlerinden kaçmak zorunda kaldığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA