Video Dünya Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı | Video
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı | Video

Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı | Video

06.10.2025 | 09:04

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan Everest Dağı’nın doğu yamacında kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan bin kişiden 350’sinin kurtarıldığı, 200’den fazla kişiyle de temas kurulduğu bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Everest Dağı'nın doğu yamacında kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan bin kişinin yaklaşık yarısına ulaşıldı. Çin basınında yer alan haberlere göre; 350 kişinin yerel köylüler ve profesyonel ekipler tarafından kurtarılarak Qudang adlı kasabaya getirildiği bildirildi. Ayrıca 200'den fazla kişiyle temas kurulduğu aktarıldı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, bölgede mahsur kalan diğer kişilerin de kademeli olarak ekipler eşliğinde Qudang kasabasına ulaşmasının beklendiği belirtildi.

BİN KİŞİ MAHSUR KALMIŞTI
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Everest Dağı'nın doğu yamacında 3 Ekim akşamı başlayan kar fırtınası bölgeye ulaşımı engellemiş, dağ yürüyüşü yapan yaklaşık bin kişinin kamplarda mahsur kaldığı açıklanmıştı. Karı temizlemek için yüzlerce yerel köylü ve kurtarma ekibi seferber edilirken, bölgeye girişler geçici olarak askıya alınmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı | Video 00:32
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı | Video 06.10.2025 | 09:04
Hindistan’da sel: En az 18 ölü | Video 02:23
Hindistan’da sel: En az 18 ölü | Video 05.10.2025 | 16:04
Gazze’de can kaybı 67 bin 139’a yükseldi | Video 02:38
Gazze'de can kaybı 67 bin 139'a yükseldi | Video 05.10.2025 | 15:50
Gürcistan’da yerel seçim protestolarında sokaklar savaş alanına döndü | Video 02:51
Gürcistan’da yerel seçim protestolarında sokaklar savaş alanına döndü | Video 05.10.2025 | 08:57
Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak | Video 01:45
Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak | Video 05.10.2025 | 08:57
Sumud Filosu’nda bulunan Bekir Develi, İsrail ordusunun işkencelerini anlattı | Video 08:21
Sumud Filosu'nda bulunan Bekir Develi, İsrail ordusunun işkencelerini anlattı | Video 05.10.2025 | 08:57
İsrail, Trump’ın çağrısına rağmen Gazze’yi vurdu: 57 Filistinli hayatını kaybetti | Video 00:50
İsrail, Trump’ın çağrısına rağmen Gazze’yi vurdu: 57 Filistinli hayatını kaybetti | Video 05.10.2025 | 08:57
Erbil’de benzin istasyonunda yangın ve patlama: 7 yaralı | Video 00:51
Erbil’de benzin istasyonunda yangın ve patlama: 7 yaralı | Video 04.10.2025 | 16:33
Bulgaristan’da sel felaketi: 3 ölü | Video 03:01
Bulgaristan'da sel felaketi: 3 ölü | Video 04.10.2025 | 12:54
İsrail’den Küresel Sumud Filosu’nun son teknesi Marinette’ye baskın | Video 05:38
İsrail'den Küresel Sumud Filosu'nun son teknesi Marinette'ye baskın | Video 03.10.2025 | 10:59
Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan’da | Video 04:57
Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da | Video 03.10.2025 | 09:49
İsrailli bakan Ben-Gvir, Sumud Filosu’ndaki aktivistlere hakaret etti: Hepiniz teröristsiniz | Video 03:30
İsrailli bakan Ben-Gvir, Sumud Filosu'ndaki aktivistlere hakaret etti: "Hepiniz teröristsiniz" | Video 03.10.2025 | 09:38
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi | Video 00:14
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi | Video 02.10.2025 | 12:48
Türk aktivist Sinan Akılotu AHaber’de | Video 32:45
Türk aktivist Sinan Akılotu AHaber'de | Video 02.10.2025 | 11:31
İşgalci İsrail ordusu Sumud Filosu’na saldırdı! Gözaltına alınan aktivistler nereye götürüldü? | Video 03:16
İşgalci İsrail ordusu Sumud Filosu'na saldırdı! Gözaltına alınan aktivistler nereye götürüldü? | Video 02.10.2025 | 10:23
Soykırımcı İsrail’in Sumud Filosu’na telsizdeki tehditleri ortaya çıktı | Video 00:57
Soykırımcı İsrail'in Sumud Filosu'na telsizdeki tehditleri ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 10:12
SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video 11:43
SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video 02.10.2025 | 09:14
İsrail ordusu Küresel Sumud Filosu’na baskın düzenleyerek en az 8 gemiye el koydu | Video 08:34
İsrail ordusu Küresel Sumud Filosu’na baskın düzenleyerek en az 8 gemiye el koydu | Video 02.10.2025 | 08:48
İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi birçok ülkede protesto edildi | Video 01:43
İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi birçok ülkede protesto edildi | Video 02.10.2025 | 08:38
TikTok’ta patlayan kalp krizi tehlikesi: Kafein poşetleri trendi ölüme böyle sürüklüyor! Kalbi çürüten enerji... | Video 00:16
TikTok'ta patlayan kalp krizi tehlikesi: "Kafein poşetleri" trendi ölüme böyle sürüklüyor! Kalbi çürüten enerji... | Video 02.10.2025 | 08:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY