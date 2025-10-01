Filipinler'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 69 kişi öldü | Video
Filipinler'de dün meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 69 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı.
Sivil Savunma ofisinden bilgi görevlisi Jane Abapo ise 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
