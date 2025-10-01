Filipinler'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 69 kişi öldü | Video 01.10.2025 | 10:47 Filipinler'de dün meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 69 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Filipinler dün 6,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sivil Savunma yetkilisi Raffy Alejandro yaptığı açıklamada, depremde 69 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Alejandro, sarsıntının merkez üssüne yakın olan Cebu eyaletinin kuzeyindeki Bogo şehrindeki hastanelerin "aşırı dolduğunu" aktardı. Hükümetin enkaz altında kalanları aramak ve elektrik ile su tedarikini yeniden sağlamak için kurumları harekete geçirdiğini söyledi.Sivil Savunma ofisinden bilgi görevlisi Jane Abapo ise 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.