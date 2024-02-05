Filipinler'de sel felaketi can aldı: Ölü sayısı artıyor! | Video
Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükselirken, 11 kişinin yaralandığı açıklandı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
GEÇTİĞİMİZ YIL 51 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Geçen hafta Filipinler'i vuran şiddetli yağışlar birçok bölgede sel ve toprak kaymalarına neden olmuştu. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Ülkede, geçtiğimiz yıl 26 Aralık itibariyle etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle de 51 kişi yaşamını yitirmiş, 19 kişinin ise kaybolduğu açıklanmıştı.
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