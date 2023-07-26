Filipinler'i Doksuri Tayfunu vurdu: 1 ölü! Çin'de kırmızı alarm verildi | Video 26.07.2023 | 15:06 Filipinler'in kuzeyini vuran Doksuri Tayfunu'nda 1 kişi hayatını kaybetti. Çin'de ise tayfun nedeniyle kırmızı alarm verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Filipinler'in kuzey kıyısını bu sabah erken saatlerde vuran 'Egay' olarak da adlandırılan Doksuri Tayfunu nedeniyle çok sayıda nehir taştı ve bazı bölgelerde elektrik kesildi. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve İdare Konseyi, Rizal eyaletinde meydana gelen selde 1 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Sellerin yaşandığı 10'dan fazla noktada toprak kayması meydana gelirken, deniz yolu seferleri askıya alındı, 4 binden fazla yolcu limanlarda mahsur kaldı. Kıyı bölgelerinde rüzgarın şiddetinin saatte 175 kilometreye ulaştığı ülkede, çok sayıda kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.La Union ve Pangasinan eyaletlerinde toplam 145 ailenin tahliye merkezlerine sevk edildiği, Cagayan eyaletinde ise dün gece itibarıyla 12 binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı.Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden bu sabah yapılan açıklamada, Doksuri Tayfunu'nun ülkenin doğu ve güney kıyılarında fırtınaya ve şiddetli yağmura yol açabileceği belirtilerek kırmızı alarm verildi. Tayfunun yerel saatle 08.00 itibarıyla Tayvan'ın 350 kilometre açıklarında gözlemlendiği ve saatte 10-15 kilometre hızla kuzeybatı yönünde ilerlediği belirtildi. Çin'i bu yıl etkisi altına alacak beşinci tayfun olan Doksuri'nin, bu gece Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğu kesimine ulaşması, daha sonra Fujian ile Guangdong kıyılarına doğru ilerlemesi bekleniyor.Tayvan Meteoroloji Bürosu da ülkenin güneyindeki Kaohsiung başta olmak üzere kıyı bölgeleri için uyarı yayımladı. Tayvan'ın güneyindeki ve doğusundaki bölgelerden 300'ün üzerinde kişi tahliye edildi. Tayvan'da yaklaşık 50 uçuşu iptal ettiği, feribot seferlerini durdurduğu bildirildi.