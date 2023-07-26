Filipinler'i Doksuri Tayfunu vurdu: 1 ölü! Çin'de kırmızı alarm verildi | Video
Filipinler'in kuzeyini vuran Doksuri Tayfunu'nda 1 kişi hayatını kaybetti. Çin'de ise tayfun nedeniyle kırmızı alarm verildi.
La Union ve Pangasinan eyaletlerinde toplam 145 ailenin tahliye merkezlerine sevk edildiği, Cagayan eyaletinde ise dün gece itibarıyla 12 binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı.
ÇİN'DEN KIRMIZI ALARM
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden bu sabah yapılan açıklamada, Doksuri Tayfunu'nun ülkenin doğu ve güney kıyılarında fırtınaya ve şiddetli yağmura yol açabileceği belirtilerek kırmızı alarm verildi. Tayfunun yerel saatle 08.00 itibarıyla Tayvan'ın 350 kilometre açıklarında gözlemlendiği ve saatte 10-15 kilometre hızla kuzeybatı yönünde ilerlediği belirtildi. Çin'i bu yıl etkisi altına alacak beşinci tayfun olan Doksuri'nin, bu gece Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğu kesimine ulaşması, daha sonra Fujian ile Guangdong kıyılarına doğru ilerlemesi bekleniyor.
Tayvan Meteoroloji Bürosu da ülkenin güneyindeki Kaohsiung başta olmak üzere kıyı bölgeleri için uyarı yayımladı. Tayvan'ın güneyindeki ve doğusundaki bölgelerden 300'ün üzerinde kişi tahliye edildi. Tayvan'da yaklaşık 50 uçuşu iptal ettiği, feribot seferlerini durdurduğu bildirildi.
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