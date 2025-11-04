Video Dünya Filipinler'i Kalmaegi Tayfunu vurdu: 2 ölü | Video
Filipinler'i Kalmaegi Tayfunu vurdu: 2 ölü | Video

Filipinler'i Kalmaegi Tayfunu vurdu: 2 ölü | Video

04.11.2025 | 15:03

Filipinler'in orta kesimlerini vuran Kalmaegi Tayfunu'nda 2 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu etkili oldu. Visayas bölgesi, Luzon ve Mindanao'da on binlerce kişi evlerinden tahliye edildi, 2 kişi hayatını kaybetti. Cebu eyaletinde evler ve araçlar sular altında kaldı. Elektrik hatları ve ağaçlar tayfunun şiddetiyle devrildi. Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi, yaklaşık 100 uçuşun iptal edildiğini belirtti. Tayfunun, perşembe günü Vietnam'ın orta kesimlerine ulaşması bekleniyor.

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle fırtınaların daha sık ve daha güçlü hale geldiği konusunda uyarı yapıyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Filipinler’i Kalmaegi Tayfunu vurdu: 2 ölü | Video 03:02
Filipinler'i Kalmaegi Tayfunu vurdu: 2 ölü | Video 04.11.2025 | 15:03
İtalya’da Orta Çağ’a ait kule çöktü: 3 yaralı | Video 03:21
İtalya’da Orta Çağ’a ait kule çöktü: 3 yaralı | Video 04.11.2025 | 09:23
Aliyev: Zengin tarihimiz uzun yıllar boyunca Ermenistan tarafından bozulmuştur | Video 00:13
Aliyev: "Zengin tarihimiz uzun yıllar boyunca Ermenistan tarafından bozulmuştur" | Video 03.11.2025 | 16:20
Afganistan’da 6,3 büyüklüğünde deprem: 20 ölü | Video 04:39
Afganistan’da 6,3 büyüklüğünde deprem: 20 ölü | Video 03.11.2025 | 11:26
Süleymaniye’ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03:31
Süleymaniye'ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03.11.2025 | 09:15
Meksika’da süpermarkette patlama: 23 ölü, 11 yaralı | Video 02:29
Meksika’da süpermarkette patlama: 23 ölü, 11 yaralı | Video 02.11.2025 | 11:57
İngiltere’deki trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı | Video 00:56
İngiltere’deki trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı | Video 02.11.2025 | 09:09
Firavun Tutankhamun’un koleksiyonu dünyanın en büyük müzesinde ilk kez sergilenecek | Video 00:25
Firavun Tutankhamun’un koleksiyonu dünyanın en büyük müzesinde ilk kez sergilenecek | Video 02.11.2025 | 09:08
Sırbistan’da on binlerce protestocu, tren istasyonu faciasının yıldönümde Novi Sad’da bir araya geldi | Video 02:24
Sırbistan’da on binlerce protestocu, tren istasyonu faciasının yıldönümde Novi Sad’da bir araya geldi | Video 02.11.2025 | 09:08
İran’da LPG dolum tesisinde korkutan yangın: 9 yaralı | Video 00:31
İran’da LPG dolum tesisinde korkutan yangın: 9 yaralı | Video 02.11.2025 | 09:08
Kenya’da heyelan: 13 ölü | Video 02:11
Kenya'da heyelan: 13 ölü | Video 01.11.2025 | 14:27
Hollanda’da tren, TIR’a çarptı: 5 yaralı | Video 01:01
Hollanda’da tren, TIR’a çarptı: 5 yaralı | Video 01.11.2025 | 12:31
New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü | Video 01:59
New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü | Video 31.10.2025 | 11:03
Rusya’dan Ukrayna’ya 650 İHA ve 50’den fazla füzeyle saldırı: 2 ölü | Video 01:11
Rusya'dan Ukrayna'ya 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle saldırı: 2 ölü | Video 30.10.2025 | 14:11
Slovakya Başbakanı Fico: Slovakya, Kiev’in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak | Video 02:34
Slovakya Başbakanı Fico: "Slovakya, Kiev'in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak" | Video 30.10.2025 | 13:55
ABD ordusu, Pasifik’te bir uyuşturucu teknesini daha vurdu: 4 ölü | Video 00:22
ABD ordusu, Pasifik'te bir uyuşturucu teknesini daha vurdu: 4 ölü | Video 30.10.2025 | 13:55
Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video 02:17
Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video 30.10.2025 | 12:29
Karayipler’i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34’e yükseldi | Video 06:50
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi | Video 30.10.2025 | 12:21
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile Güney Kore’de bir araya geldi | Video 01:22
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile Güney Kore’de bir araya geldi | Video 30.10.2025 | 07:45
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 03:30
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 30.10.2025 | 06:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY