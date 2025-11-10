Filipinler'i vuran Süper Tayfun'da can kaybı 4'e yükseldi | Video 10.11.2025 | 16:15 Filipinler’i vuran Süper Tayfun Fung-wong’un neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Filipinler'i Süper Tayfun Fung-wong vurdu. Tayvan'a doğru ilerleyen tayfunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Bölgesel sivil savunma yetkilisi Alvin Ayson, Nueva Vizcaya eyaletinin Kayapa kentinde meydana gelen heyelanda bir evin toprak altında kaldığını ve 2 çocuğun öldüğünü belirtti.

Sivil savunma kıdemli yetkilisi Raffy Alejandro ise yaptığı açıklamada, "İlk belirtiler, ölü sayısının minimum düzeyde olacağını gösteriyor" dedi. Alejandro, Fung-wong'un karaya çıktığı Aurora eyaletindeki en az 4 kasabanın toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi. Tayfunun yol açtığı sel nedeniyle dün 2 kişi ölmüştü.

ÜLKE GENELİNDE 1 MİLYON KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Süper Tayfun Fung-wong nedeniyle dün ülke genelinde 1 milyon kişinin tahliye edildiği açıklanmış, 325'i iç hat ve 61'i dış hat uçuşu olmak üzere en az 386 uçuş iptal edilmişti. Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin gemilerin denize açılmasını yasaklaması nedeniyle 6 bin 600 yolcu ve kargo çalışanı limanlarda mahsur kalmıştı.

KALMAEGİ TAYFUNU'NDA 224 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Filipinler'de geçen hafta etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 224 kişi ölmüş, 109 kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Tayfun birçok bölgede maddi hasara neden olmuştu.