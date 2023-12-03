Filistin Kızılayı, İsrail’in Al-Amal hastanesi yakınlarındaki saldırısını yayınladı | Video

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı, Al-Amal hastanesi ve Han Yunus'taki merkezinin yakınlarındaki bombardımanı gözler önüne sererek Gazze Şeridi'nin güneyindeki zorlu koşullara ilk elden bir bakış sunuyor. Gazze'de güvenli bir yer yok" denildi.