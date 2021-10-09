Video Dünya Fırtına bulutlarının içindeki UFO görüntüsü sosyal medyada olay oldu
Fırtına bulutlarının içindeki UFO görüntüsü sosyal medyada olay oldu

Fırtına bulutlarının içindeki UFO görüntüsü sosyal medyada olay oldu

09.10.2021 | 16:02

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Birkaç hafta önce Pentagon tarafından UFO'lar hakkında resmi bir rapor paylaşıldı. Bununla birlikte Amerika'nın eski başkanları Obama ve Clinton'ın da UFO'larla ilgili açıklamaları yeni bir tartışma başlatmıştı. Bazı komplo teorisyenleri yakın zamanda uzaylılarla ilgili gerçeklerin açıklanacağını iddia ediyor. İşte tüm bu gelişmeler konuşulurken dünyanın çeşitli yerlerinden UFO'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler de gündemde kendine yer buluyor. Son olarak fırtına bulutlarının içinde küp benzeri bir cisme ait görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. İddia edilene göre fırtınanın sebebi küp şeklindeki uzay gemisi olabilir.

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