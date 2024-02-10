Florida’da otoyola inen küçük uçak araca çarpıp alev aldı: 2 ölü | Video
ABD’nin Florida eyaletinde otoyola iniş yapan küçük uçak, bir araca çarparak alev aldı. Uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Naples Havaalanı İdaresi Sözcüsü Robin King, uçağın Naples'e inmesinin planlandığını, ancak pilotun kuleyle temasa geçerek her iki motorun da gücünü kaybettiğini belirtip acil iniş talebinde bulunduğunu aktardı. Pilotun piste iniş yapamayacağını söylediğini belirten King, kuleyle temasın kesildiğini ve daha sonra havaalanı çalışanlarının otoyoldan yükselen dumanı gördüğünü ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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