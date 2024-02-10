Video Dünya Florida’da otoyola inen küçük uçak araca çarpıp alev aldı: 2 ölü | Video
Florida’da otoyola inen küçük uçak araca çarpıp alev aldı: 2 ölü | Video

Florida’da otoyola inen küçük uçak araca çarpıp alev aldı: 2 ölü | Video

10.02.2024 | 10:59

ABD’nin Florida eyaletinde otoyola iniş yapan küçük uçak, bir araca çarparak alev aldı. Uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD'nin Ohio eyaletinden 3'ü yolcu olmak üzere 5 kişiyle havalanan Bombardier Challenger 600 tipi küçük uçak, her iki motorunun da gücünü kaybetmesiyle Florida'da Intersatate-75 otoyoluna acil iniş yaptı. Ancak uçağın kanadı otoyoldaki bir araca çarptı. Yoğun dumanın yükseldiği uçak, alev topuna döndü. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçaktaki 3 kişinin kurtulduğu, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Naples Havaalanı İdaresi Sözcüsü Robin King, uçağın Naples'e inmesinin planlandığını, ancak pilotun kuleyle temasa geçerek her iki motorun da gücünü kaybettiğini belirtip acil iniş talebinde bulunduğunu aktardı. Pilotun piste iniş yapamayacağını söylediğini belirten King, kuleyle temasın kesildiğini ve daha sonra havaalanı çalışanlarının otoyoldan yükselen dumanı gördüğünü ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Florida’da otoyola inen küçük uçak araca çarpıp alev aldı: 2 ölü | Video 02:25
Florida’da otoyola inen küçük uçak araca çarpıp alev aldı: 2 ölü | Video 10.02.2024 | 10:59
Aliyev, Azerbaycan’ın yeni aldığı Akıncı TİHA’ların test uçuşunu izledi | Video 00:18
Aliyev, Azerbaycan'ın yeni aldığı Akıncı TİHA’ların test uçuşunu izledi | Video 09.02.2024 | 15:39
İsviçre’de 15 kişiyi rehin alan baltalı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi | Video 00:58
İsviçre’de 15 kişiyi rehin alan baltalı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi | Video 09.02.2024 | 15:39
Kudüs’te camiye alınmayanlar sokakta namaz kıldı | Video 02:01
Kudüs'te camiye alınmayanlar sokakta namaz kıldı | Video 09.02.2024 | 14:36
Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama: 6 yaralı | Video 01:20
Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama: 6 yaralı | Video 09.02.2024 | 06:24
İzlanda’da yanardağ bir kez daha lav ve kül püskürttü | Video 02:55
İzlanda’da yanardağ bir kez daha lav ve kül püskürttü | Video 08.02.2024 | 14:03
California’da fırtınada can kaybı 9’a yükseldi | Video 02:29
California'da fırtınada can kaybı 9'a yükseldi | Video 08.02.2024 | 12:25
Bağdat’taki saldırıyı ABD üstlendi: Misilleme yapıldı | Video 00:31
Bağdat'taki saldırıyı ABD üstlendi: "Misilleme yapıldı" | Video 08.02.2024 | 10:29
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Hamas’ın ateşkes teklifine yorum | Video 09:58
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Hamas’ın ateşkes teklifine yorum | Video 08.02.2024 | 06:14
Azerbaycan halkı Aliyev’in galibiyetini kutluyor | Video 01:39
Azerbaycan halkı Aliyev'in galibiyetini kutluyor | Video 08.02.2024 | 06:15
Bağdat’taki dron saldırısında ölü sayısı artıyor | Video 00:54
Bağdat’taki dron saldırısında ölü sayısı artıyor | Video 08.02.2024 | 06:15
Filipinler’de toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp | Video 00:32
Filipinler'de toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp | Video 07.02.2024 | 16:30
Filipinler’de toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp | Video 00:32
Filipinler'de toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp | Video 07.02.2024 | 16:19
Biden’ın yine kafası karıştı: “Hamas” yerine “muhalefet” dedi | Video 00:39
Biden’ın yine kafası karıştı: “Hamas” yerine “muhalefet” dedi | Video 07.02.2024 | 14:31
Pakistan’da 2 ayrı seçim bürosuna yönelik bombalı saldırı: 25 ölü | Video 01:36
Pakistan’da 2 ayrı seçim bürosuna yönelik bombalı saldırı: 25 ölü | Video 07.02.2024 | 13:12
Japonya’da katil balinalar buz kütlesine sıkıştı | Video 00:22
Japonya'da katil balinalar buz kütlesine sıkıştı | Video 07.02.2024 | 13:12
İsrailli keskin nişancı, hastaneden çıkan Filistinli kadını öldürdü | Video 01:57
İsrailli keskin nişancı, hastaneden çıkan Filistinli kadını öldürdü | Video 07.02.2024 | 10:58
Hamas, İsrail ile yeni esir takasına dair anlaşmaya olumlu yanıt verdi | Video 05:39
Hamas, İsrail ile yeni esir takasına dair anlaşmaya olumlu yanıt verdi | Video 07.02.2024 | 05:58
Hindistan’da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü, 65 yaralı | Video 00:41
Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü, 65 yaralı | Video 06.02.2024 | 14:16
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 00:56
ABD’nin California eyaletini şiddetli fırtına vurdu: 3 ölü | Video 06.02.2024 | 12:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA