Fransa'da doktor krizi | Video

Son zamanlarda sağlık krizinin yaşandığı Fransa'nın Mayenne kasabasından çekilen görüntüler ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir doktorsuz olan kasabaya yeni bir doktorun gelmesiyle oluşan 150 kişilik kuyruğu sert bir dille eleştiren muhalefet "Macron yönetimi ülkeyi üçüncü dünya ülkesi seviyesine getirdi" dedi.