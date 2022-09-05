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Fransa'da doktor krizi | Video 05.09.2022 | 12:16
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Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 314'e yükseldi | Video 05.09.2022 | 10:06
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Pakistan’da sel nedeniyle hastalık vakaları arttı | Video 05.09.2022 | 08:52
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Meksika’daki sellerde can kaybı 20’ye ulaştı | Video 05.09.2022 | 08:52
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Almanya'da küçük uçak düştü: 2 ölü | Video 05.09.2022 | 08:54
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Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı | Video 04.09.2022 | 15:48
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İran’da 43 yıl sonra ilk defa yabancı bir film gösterime girdi 04.09.2022 | 09:57
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ABD polisinden genç kıza yumruklu saldırı | Video 01.09.2022 | 11:11
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İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi | Video 01.09.2022 | 10:30
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Meksika’da heyelan anı kamerada | Video 01.09.2022 | 08:47
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Aliyev, Paşinyan ve Michel'den üçlü zirve | Video 31.08.2022 | 15:46
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Biden: "Saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım" | Video 31.08.2022 | 08:36
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İsrail güçleri, Filistin'in Nablus kentine saldırdı: 25 yaralı | Video 30.08.2022 | 15:05
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Bağdat’taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü | Video 30.08.2022 | 11:34
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Bağdat’taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü | Video 30.08.2022 | 11:09
Son zamanlarda sağlık krizinin yaşandığı Fransa'nın Mayenne kasabasından çekilen görüntüler ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir doktorsuz olan kasabaya yeni bir doktorun gelmesiyle oluşan 150 kişilik kuyruğu sert bir dille eleştiren muhalefet "Macron yönetimi ülkeyi üçüncü dünya ülkesi seviyesine getirdi" dedi.