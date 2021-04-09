Video Dünya Fransa'da PKK destekçileri mescitlere ve Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı!

Fransa'da PKK destekçileri mescitlere ve Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı!

Fransa'da PKK destekçileri mescitlere ve Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı!
09.04.2021 | 09:28

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