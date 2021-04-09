Fransa'da PKK destekçileri mescitlere ve Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı!
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Fransa'da PKK destekçileri mescitlere ve Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı! 09.04.2021 | 09:28
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Fransa’da PKK sempatizanları Türk derneğine saldırdı | Video 09.04.2021 | 08:47
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Çekya'da polise top ve tank teslim edildi | Video 08.04.2021 | 16:38
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Ekvador'da küçük uçak böyle düştü: 6 ölü | Video 08.04.2021 | 11:24
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Otoparkta 3 metrelik timsah paniği kamerada | Video 08.04.2021 | 11:25
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ABD'de otoparkta 3 metrelik timsahın yakalanma anı kamerada! 08.04.2021 | 11:13
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Topkapı Sarayı'nda Roma dönemine ait galeri bulundu | Video 08.04.2021 | 10:39
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Markette dehşet saçan dev kertenkele kamerada! Çığlıklara aldırmadı 08.04.2021 | 10:24
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Nijerya'da cezaevi saldırısında firar eden mahkumlar aranıyor | Video 07.04.2021 | 12:22
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Kimse ne olduğunu anlamadı! Güzellik yarışmasında taç skandalı | Video 07.04.2021 | 08:26
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Gana'da korkutan olay! En az 80 yunus kıyıya vurdu | Video 06.04.2021 | 12:50
Fransa Marsilya'da terörö örgütü PKK destekçileri mescitlere ve Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı.