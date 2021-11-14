Fransa'da UFO paniği! Farklı birçok şehirden görüldü | Video

Kısa süre önce Fransa'da ortaya çıkan ve uzay gemisi olduğu ileri sürülen gizemli bir cisim ortalığı karıştırdı. Farklı şehirlerde, birçok görgü tanığı tarafından görülen sözde UFO, Fransa'da resmen çılgınlığa neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Montpellier, Cournonterral, Palavas-les-Flots, Sete, Narbonne, Perpignan ve Andorra şehirlerinde, turuncu renkli, parlak, silindir şeklinde garip uçan bir cisim görüldü. Birçok kişi bu cismin videosunu çekti ve sosyal medyada paylaştı. Görgü tanıkları parlak nesnenin UFO olduğunu söyledi. Meteoroloji servisi Meteo Gard-Herault'taki uzmanlar da söz konusu cisimle ilgili açıklama yapmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, birçok Fransız kanalında da yer aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sözde UFO, inanılmaz dönüşlere ve manevra kabiliyetine sahip. Görüntüleri izleyen ve görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiren komplo teorisyenleri cismin uçak, balon, drone veya uydudan hızlı hareket ettiğini, bunun da UFO olduğuna dair kanıt oluşturduğunu belirtti. Bir UFO avcısı yaptığı açıklamada, "Görüntüleri izlerseniz, cismin ne kadar keskin manevralar yaptığını ve dönüşlere sahip olduğunu görebilirsiniz. Kesinlikle bir UFO. Daha önce silindir şeklinde UFO'ların gezegenimizi ziyaret ettiğine dair olaylarla karşılaşmıştık. Bu da yeni bir ziyaret. İnsanlığı yakından inceliyorlar" dedi. Komplo teorisyenleri ve görgü tanıkları, gizemli cisimle ilgili olarak GEIPAN'ı göreve çağırdı. GEIPAN, Fransız Uzay Ajansı CNES'in tanımlanamayan hava ve uzay fenomenlerini araştırma birimidir.