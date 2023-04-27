Video Dünya Fransa'daki Türk vatandaşları Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında | Video
Fransa'daki Türk vatandaşları Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında | Video

Fransa'daki Türk vatandaşları Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında | Video

27.04.2023 | 14:33

Fransa'da, Türkiye'deki 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy verme işlemi başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'deki 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemi başladı. Yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının ve kayıtlı 397 bin 68 seçmenin bulunduğu Fransa'nın 6 kentinde seçim sandıkları açıldı. Türk vatandaşları başkent Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes ve Bordeaux'da oy kullanmak için sandık başına gitti. Paris'te yaşayan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, oy kullanmak üzere Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na geldi. Başkonsoloslukta kurulan sandıklarda ilk oyu ise Barış isimli vatandaş kullandı. Yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi sırasında konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşurken, Fransız polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

"OY VERME İŞLEMLERİ HUZURLU VE İNTİZAMLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"
Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, oy verme işlemi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başkonsolosluğumuzda oy verme işlemleri 09.00 itibariyle başladı. Vatandaşlarımız ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteriyorlar. Başkonsolosluğumuzda oy sandıkları 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında saat 09.00'dan 21.00'e kadar açık bulunacak. Başkonsolosluğumuzda hafta içi 10 sandık, hafta sonu 15 sandık açık bulunacak. Bu sene ilk defa farklı olarak başkonsolosluğumuz bölgesindeki Orleans şehrinde de bir seçim merkezi oluşturduk. Burada da sandıklar 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde 09.00'dan 18.00'e kadar açık kalacak. Burada da 3 gün boyunca 3 sandığımız bulunacak. Vatandaşlarımızdan oy kullanmaya gelirken yanlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan resimli bir kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet bulundurmalarını rica ediyoruz. Durumları müsait olan vatandaşlarımız eğer mümkün ise oy kullanmak için hafta içini tercih ederlerse daha rahat ederler diye düşünüyorum. Onlara böyle bir tavsiyemiz var. Şu an sandıklar açık ve oy verme işlemleri sakin, huzurlu ve intizamlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

YURT DIŞINDA OY KULLANMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında bugün Almanya, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Avusturya ve Lüksemburg'da kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor.

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