Video Dünya Fransız TV kanalından Ermeni lobisine darbe | Video

Fransız TV kanalından Ermeni lobisine darbe | Video

Fransız TV kanalından Ermeni lobisine darbe | Video
23.10.2020 | 16:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransız TV kanalından Ermeni lobisine darbe | Video 03:50
Fransız TV kanalından Ermeni lobisine darbe | Video 23.10.2020 | 16:21
Son Dakika: Azerbaycan Ermesnitan cephe hattından flaş görüntüler... 100'ü aşkın bölge işgalden kurtarıldı | Video 01:37
Son Dakika: Azerbaycan Ermesnitan cephe hattından flaş görüntüler... 100'ü aşkın bölge işgalden kurtarıldı | Video 23.10.2020 | 12:48
Ermeni komutanın cepheden kaçan askerlere moral verdiği an kamerada | Video 01:23
Ermeni komutanın cepheden kaçan askerlere moral verdiği an kamerada | Video 23.10.2020 | 12:30
İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı | Video 03:39
İtalya'nın Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı başladı | Video 23.10.2020 | 08:26
Almanya'da camiye ayakkabıyla giren polislere tepki | Video 00:54
Almanya'da camiye ayakkabıyla giren polislere tepki | Video 22.10.2020 | 16:45
Çin'de 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı | Video 00:28
Çin'de 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı | Video 22.10.2020 | 16:29
Arjantin'de muhabirin cep telefonu canlı yayın öncesi böyle çalındı | Video 00:51
Arjantin'de muhabirin cep telefonu canlı yayın öncesi böyle çalındı | Video 22.10.2020 | 11:04
NASA OSIRIS-REx uzay aracının Bennu göktaşına iniş anına ait yeni görüntüler paylaştı | Video 00:17
NASA OSIRIS-REx uzay aracının Bennu göktaşına iniş anına ait yeni görüntüler paylaştı | Video 22.10.2020 | 10:48
Son Dakika Haberi: Skandal çıplak fotoğraf tartışması! Ünlü isim canlı yayında youtuber kızın kafasını defalarca masaya vurdu… | Video 00:41
Son Dakika Haberi: Skandal çıplak fotoğraf tartışması! Ünlü isim canlı yayında youtuber kızın kafasını defalarca masaya vurdu… | Video 22.10.2020 | 09:13
İşte acının fotoğrafı | Video 04:14
İşte acının fotoğrafı | Video 21.10.2020 | 22:53
Ermenistan'ın saldırılarının merkezindeki Gence’de hayat nasıl devam ediyor? | Video 03:34
Ermenistan'ın saldırılarının merkezindeki Gence’de hayat nasıl devam ediyor? | Video 21.10.2020 | 22:42
İzlanda Başbakanı Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video 02:14
İzlanda Başbakanı Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video 21.10.2020 | 21:56
Berlin'de ilk kez sokakta maske zorunluluğu geldi | Video 02:29
Berlin'de ilk kez sokakta maske zorunluluğu geldi | Video 21.10.2020 | 18:41
ABD jetleri, Rus bombardıman uçaklarına eşlik etti | Video 00:36
ABD jetleri, Rus bombardıman uçaklarına eşlik etti | Video 21.10.2020 | 18:41
Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor | Video 02:09
Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor | Video 21.10.2020 | 18:41
Son Dakika: SİHA'lar Ermenistan hedeflerini böyle yok etti! Azerbaycan cephe hattında son durum | Video 01:27
Son Dakika: SİHA'lar Ermenistan hedeflerini böyle yok etti! Azerbaycan cephe hattında son durum | Video 21.10.2020 | 15:10
Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi Rusya'da ortalığı karıştırdı | Video 00:23
Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi Rusya'da ortalığı karıştırdı | Video 21.10.2020 | 15:53
İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video 00:22
İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video 21.10.2020 | 12:19
NASA Osirix-Rex isimli uzay aracını Bennu asteroidine indirdi | Video 00:10
NASA Osirix-Rex isimli uzay aracını Bennu asteroidine indirdi | Video 21.10.2020 | 10:06
Son Dakika: 400 kişilik Ermenistan taburu yok edildi! Azerbaycan'ın kurtardığı yerleşim yeri sayısı 100'ü geçti! 04:09
Son Dakika: 400 kişilik Ermenistan taburu yok edildi! Azerbaycan'ın kurtardığı yerleşim yeri sayısı 100'ü geçti! 21.10.2020 | 09:31

Fransız televizyon kanalı TF1 kanalı, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu bölgedeki sivilleri yaptığı röportajı yayınladı. Haberin yayınlanmasıyla yanıltıcı bilgilerle Fransa?da provokasyonlara devam Ermeni lobisi TV kanalına tehdit mesajı gönderdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fransız televizyon kanalı TF1 kanalı, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu bölgedeki sivillerle yaptığı röportajları yayınladı. TF1 kanalının muhabiri Liseron Budul, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri hedef aldığı bölgede sivillerle yaptığı röportaja yer verdi. TF1 muhabiri Budul'a konuşan Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun silahlarını bırakarak cepheden kaçtığını ifade etti.Haberde, cephe hattına yakın yerleşim yerlerinde Ermenistan'ın sivilleri hedef almasının ardından yaşadıkları zorluklar dile getirildi.


ERMENİ LOBİSİNDEN KANALA TEHDİT MESAJI
TF1'in televizyonda yayınlanan üç dakikalık haberinde Ermenistan'ın verdiği zarar gözler önüne serildi. Ermeni lobisi üyeleri, sosyal ağlarda TF1 TV kanalı hakkında aşağılayıcı sözler söyleyerek tehdit mesajları gönderdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA