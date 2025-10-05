Video Dünya Gazze'de can kaybı 67 bin 139'a yükseldi | Video
Gazze'de can kaybı 67 bin 139'a yükseldi | Video

Gazze'de can kaybı 67 bin 139'a yükseldi | Video

05.10.2025 | 15:50

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı 67 bin 139'a, yaralı sayısı 169 bin 583'e yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik barış planına ilişkin gelişmelere rağmen saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 65 sivilin cansız bedeni ve 153 yaralı ulaştırıldı. İsrail'in saldırıları nedeniyle enkaz altında kalan kişileri kurtarmaya yönelik çalışmaların ise hala devam ettiği belirtildi.

Açıklamada İsrail'in ateşkesi tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 13 bin 549 kişinin hayatını kaybettiği, 57 bin 542 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosundaki can kaybının 67 bin 139'a, yaralı sayısının 169 bin 583'e ulaştığını açıkladı.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARINDAKİ CAN KAYBI 2 BİN 605'E YÜKSELDİ
Bakanlığın açıklamasında, İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarındaki sivillere ateş açmaya devam ettiği de aktarıldı. Son 24 saatte yardım noktalarındaki saldırılar nedeniyle 2 sivilin hayatını kaybettiği ve 30 sivilin de yaralandığı belirtildi. Böylece Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı son verilerle birlikte İsrail'in Gazze'deki yardım dağıtım bölgelerindeki saldırılarda can kaybı 2 bin 605'e, yaralı sayısı 19 bin 124'e ulaştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gazze’de can kaybı 67 bin 139’a yükseldi | Video 02:38
Gazze'de can kaybı 67 bin 139'a yükseldi | Video 05.10.2025 | 15:50
Gürcistan’da yerel seçim protestolarında sokaklar savaş alanına döndü | Video 02:51
Gürcistan’da yerel seçim protestolarında sokaklar savaş alanına döndü | Video 05.10.2025 | 08:57
Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak | Video 01:45
Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak | Video 05.10.2025 | 08:57
Sumud Filosu’nda bulunan Bekir Develi, İsrail ordusunun işkencelerini anlattı | Video 08:21
Sumud Filosu'nda bulunan Bekir Develi, İsrail ordusunun işkencelerini anlattı | Video 05.10.2025 | 08:57
İsrail, Trump’ın çağrısına rağmen Gazze’yi vurdu: 57 Filistinli hayatını kaybetti | Video 00:50
İsrail, Trump’ın çağrısına rağmen Gazze’yi vurdu: 57 Filistinli hayatını kaybetti | Video 05.10.2025 | 08:57
Erbil’de benzin istasyonunda yangın ve patlama: 7 yaralı | Video 00:51
Erbil’de benzin istasyonunda yangın ve patlama: 7 yaralı | Video 04.10.2025 | 16:33
Bulgaristan’da sel felaketi: 3 ölü | Video 03:01
Bulgaristan'da sel felaketi: 3 ölü | Video 04.10.2025 | 12:54
İsrail’den Küresel Sumud Filosu’nun son teknesi Marinette’ye baskın | Video 05:38
İsrail'den Küresel Sumud Filosu'nun son teknesi Marinette'ye baskın | Video 03.10.2025 | 10:59
Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan’da | Video 04:57
Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da | Video 03.10.2025 | 09:49
İsrailli bakan Ben-Gvir, Sumud Filosu’ndaki aktivistlere hakaret etti: Hepiniz teröristsiniz | Video 03:30
İsrailli bakan Ben-Gvir, Sumud Filosu'ndaki aktivistlere hakaret etti: "Hepiniz teröristsiniz" | Video 03.10.2025 | 09:38
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi | Video 00:14
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi | Video 02.10.2025 | 12:48
Türk aktivist Sinan Akılotu AHaber’de | Video 32:45
Türk aktivist Sinan Akılotu AHaber'de | Video 02.10.2025 | 11:31
İşgalci İsrail ordusu Sumud Filosu’na saldırdı! Gözaltına alınan aktivistler nereye götürüldü? | Video 03:16
İşgalci İsrail ordusu Sumud Filosu'na saldırdı! Gözaltına alınan aktivistler nereye götürüldü? | Video 02.10.2025 | 10:23
Soykırımcı İsrail’in Sumud Filosu’na telsizdeki tehditleri ortaya çıktı | Video 00:57
Soykırımcı İsrail'in Sumud Filosu'na telsizdeki tehditleri ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 10:12
SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video 11:43
SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video 02.10.2025 | 09:14
İsrail ordusu Küresel Sumud Filosu’na baskın düzenleyerek en az 8 gemiye el koydu | Video 08:34
İsrail ordusu Küresel Sumud Filosu’na baskın düzenleyerek en az 8 gemiye el koydu | Video 02.10.2025 | 08:48
İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi birçok ülkede protesto edildi | Video 01:43
İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi birçok ülkede protesto edildi | Video 02.10.2025 | 08:38
TikTok’ta patlayan kalp krizi tehlikesi: Kafein poşetleri trendi ölüme böyle sürüklüyor! Kalbi çürüten enerji... | Video 00:16
TikTok'ta patlayan kalp krizi tehlikesi: "Kafein poşetleri" trendi ölüme böyle sürüklüyor! Kalbi çürüten enerji... | Video 02.10.2025 | 08:51
Sumud Filosundaki Türk aktivist A Haber’de açıkladı: İletişim araçlarımıza dijital saldırı var! | Video 09:33
Sumud Filosundaki Türk aktivist A Haber'de açıkladı: "İletişim araçlarımıza dijital saldırı var!" | Video 01.10.2025 | 16:33
Küresel Sumud Filosu: İsrail’in müdahale riski bulunan tehlikeli bölgeye girdik | Video 01:10
Küresel Sumud Filosu: "İsrail'in müdahale riski bulunan tehlikeli bölgeye girdik" | Video 01.10.2025 | 13:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY