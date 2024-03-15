Güney Kıbrıs'ta skandal! Papazın kadın dövdüğü görüntülere tepki çığ gibi | Video

Güney Kıbrıs'ta Osiou Avakoum Manastırında, bir papazın kadın bir temizlik işçisini kemerle dövdüğü ortaya çıktı. Videoda manastırda gönüllü temizlikçi olduğu söylenen kadının bir papaza eşya vermeye çalışırken görülürken, bir başka papazın onu azarladığı ve ardından yere iterek kemerle vurduğu görülüyor.