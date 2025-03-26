Video Dünya Güney Kore’deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 16’ya yükseldi | Video
Güney Kore’deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 16’ya yükseldi | Video

Güney Kore’deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 16’ya yükseldi | Video

26.03.2025 | 06:07

Güney Kore’nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde cuma gününden bu yana etkisini sürdüren orman yangınlarında ölü sayısı 16’ya, yaralı sayısı ise 19’a yükseldi. En az 15 bin hektarlık alanı küle çeviren yangınlar nedeniyle 5 bin 500 kişi tahliye edildi. Alevlerle mücadelenin sürdüğü bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde cuma günü başlayan ve kısa sürede Kuzey Gyeongsang eyaletine de sıçrayan orman yangınlarında bilanço ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya, yaralananların sayısı ise 19'a yükseldi. Alevlerin Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Uiseong bölgesinde bulunan antik Gounsa Tapınağı'nı da yok ettiği belirtilirken, toplamda en az 15 bin hektarlık alanın küle döndüğü kaydedildi. 5 bin 500 kişinin ise yangın riski nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı. Güney Kore Adalet Bakanlığı da, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki bir hapishanede bulunan yaklaşık 500 mahkumun yangın riski nedeniyle güvenli bir tesise nakledildiğini duyurdu. Yangınlarla mücadelenin 5 bin askeri personel ve 146 helikopterin de desteğiyle sürdüğü kaydedildi.

GÜNEY KORE ORMAN YANGINLARINA TESLİM OLMUŞTU
Cuma günü Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde başlayan orman yangınları, Kuzey Gyeongsang eyaletine de sıçramıştı. Alevler, kuru hava ve rüzgarların da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. Güney Kore Geçici İçişleri ve Güvenlik Bakanı Ko Ki-dong dün yaptığı açıklamada, yangınlarla mücadelenin sürdüğünü belirterek buna rağmen hasarın giderek arttığını ifade etmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Güney Kore’deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 16’ya yükseldi | Video 01:20
Güney Kore’deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 16’ya yükseldi | Video 26.03.2025 | 06:07
Şili’de orman yangınları 7 bin 821 hektarlık alanı küle çevirdi | Video 03:58
Şili'de orman yangınları 7 bin 821 hektarlık alanı küle çevirdi | Video 25.03.2025 | 13:25
ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak Japonya’da acil iniş yaptı | Video 03:13
ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak Japonya'da acil iniş yaptı | Video 25.03.2025 | 13:10
Beyoğlu’ndaki yangının çıkış anı kamerada! Çöpe atılan yanıcı madde 2 binayı kül etti | Video 04:27
Beyoğlu’ndaki yangının çıkış anı kamerada! Çöpe atılan yanıcı madde 2 binayı kül etti | Video 25.03.2025 | 12:38
İsrail güçleri Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Ballal’ı gözaltına aldı | Video 00:44
İsrail güçleri Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Ballal’ı gözaltına aldı | Video 25.03.2025 | 12:37
Otoyolda oluşan dev çukur hareket halindeki motosikleti böyle yuttu! 1 kayıp, 1 yaralı... | Video 00:36
Otoyolda oluşan dev çukur hareket halindeki motosikleti böyle yuttu! 1 kayıp, 1 yaralı... | Video 25.03.2025 | 08:25
ABD’de orman yangını: 4 bin dönümden fazla alan yandı | Video 01:51
ABD'de orman yangını: 4 bin dönümden fazla alan yandı | Video 24.03.2025 | 12:21
Meksika’daki minibüs kazasında 12 kişi öldü, orman yangını çıktı | Video 00:47
Meksika'daki minibüs kazasında 12 kişi öldü, orman yangını çıktı | Video 24.03.2025 | 11:04
Japonya’da orman yangını alarmı: 2 eyalet alevlere teslim oldu | Video 03:43
Japonya’da orman yangını alarmı: 2 eyalet alevlere teslim oldu | Video 24.03.2025 | 08:33
İsrail Nasser Hastanesi’ni vurdu: 1 ölü | Video 00:42
İsrail Nasser Hastanesi’ni vurdu: 1 ölü | Video 24.03.2025 | 08:33
Güney Kore’deki orman yangınlarında bin 500 kişi tahliye edildi, 3 bin 286 hektarlık alan küle döndü | Video 01:03
Güney Kore’deki orman yangınlarında bin 500 kişi tahliye edildi, 3 bin 286 hektarlık alan küle döndü | Video 23.03.2025 | 11:11
Trump’ın Özel Temsilcisinden ’Trump-Erdoğan’ görüşmesiyle ilgili açıklama: Gerçekten dönüşümsel diyebilirim | Video 00:47
Trump'ın Özel Temsilcisinden 'Trump-Erdoğan' görüşmesiyle ilgili açıklama: "Gerçekten dönüşümsel diyebilirim" | Video 22.03.2025 | 15:44
İngiltere’deki Heathrow Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başladı | Video 03:52
İngiltere'deki Heathrow Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı | Video 22.03.2025 | 12:12
Yemen’deki Husilerden İsrail’e yeni füze saldırısı | Video 00:43
Yemen’deki Husilerden İsrail’e yeni füze saldırısı | Video 22.03.2025 | 10:21
Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda yangın! Uçuşlar iptal edildi | Video 01:12
Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yangın! Uçuşlar iptal edildi | Video 21.03.2025 | 09:19
Ukrayna’dan stratejik Rus bombardıman uçaklarının bulunduğu askeri üsse saldırı | Video 00:48
Ukrayna'dan stratejik Rus bombardıman uçaklarının bulunduğu askeri üsse saldırı | Video 20.03.2025 | 14:17
Rusya, Ukrayna’yı gece boyunca dronlarla vurdu: 10 yaralı | Video 00:23
Rusya, Ukrayna'yı gece boyunca dronlarla vurdu: 10 yaralı | Video 20.03.2025 | 11:36
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 00:53
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 20.03.2025 | 08:19
İsrail’den Gazze’de cenaze törenine hava saldırısı: 16 ölü, 30 yaralı | Video 00:59
İsrail'den Gazze’de cenaze törenine hava saldırısı: 16 ölü, 30 yaralı | Video 20.03.2025 | 08:19
İran’da Çarşamba Suri kutlamalarında 19 kişi öldü, 5 bin 568 kişi yaralandı | Video 02:58
İran’da Çarşamba Suri kutlamalarında 19 kişi öldü, 5 bin 568 kişi yaralandı | Video 19.03.2025 | 14:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY