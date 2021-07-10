Haiti'de halk Devlet Başkanı Jovenel Mose suikastı zanlılarını sokaklarda sürüklendi!

Haiti’de Devlet Başkanı Jovenel Mose'un öldürülmesinden sonra sokaklar savaş alanına döndü! İki zanlı halatlarla bağlanıp sokaklarda sürüklendi.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Mose'un öldürülmesinin ardından, ülkede sular durulmuyor. Mose'un suikastiyle ilgili 2 ABD vatandaşı ile 26 Kolombiyalı gözaltına alınırken şoke eden görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. Suikastle bağlantılı olduğu iddia edilen iki Kolombiyalı, halatlarla bağlanarak sokaklarda sürüklendi.