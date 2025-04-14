Harvard öğrencilerinden Filistin'e destek | Video
Kampüslerdeki ifade özgürlüğünü ve Filistin’e destek gösterilerini hedef alan ABD yönetimine isyana Harvard mezunları da katıldı.
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