Video Dünya Harvard öğrencilerinden Filistin'e destek | Video
Harvard öğrencilerinden Filistin'e destek | Video

Harvard öğrencilerinden Filistin'e destek | Video

14.04.2025 | 11:10

Kampüslerdeki ifade özgürlüğünü ve Filistin’e destek gösterilerini hedef alan ABD yönetimine isyana Harvard mezunları da katıldı.

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