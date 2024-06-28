Video Dünya Hindistan’da havalimanının çatısı çöktü: 1 ölü, 8 yaralı | Video
Hindistan’da havalimanının çatısı çöktü: 1 ölü, 8 yaralı | Video

Hindistan’da havalimanının çatısı çöktü: 1 ölü, 8 yaralı | Video

28.06.2024 | 10:58

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki Indira Gandhi (Delhi) Uluslararası Havalimanı’nda Terminal 1 çatısının şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Çok sayıda uçuş iptal edildi.

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti. Başkent sokakları sular altında kalırken, Indira Gandhi (Delhi) Uluslararası Havalimanı'nda iç hat uçuşlarının gerçekleştirildiği Terminal 1'in çatısı araçların üzerine çöktü. En 4 araçta hasar meydana gelirken, 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Kinjarapu Rammohan Naidu, yaptığı açıklamada uçuşların yerel saatle 14.00'e kadar durdurulduğunu ifade etti. Bakan Naidu, ülkenin en yoğun havalimanındaki terminalin tamamının boşaltıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Delhi İtfaiye Müdürü Atul Garg ise yaralıların hastaneye kaldırıldığını, kurtarma operasyonunun tamamlandığını aktardı. Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre en az 10 uçuş iptal edildi, 40 uçuşta ise gecikme yaşandı.

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