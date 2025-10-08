Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video
Hindistan’ın kuzey eyaleti Himachal Pradesh'te etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda toprak altında kalan otobüsteki 15 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi heyelanın ardından taziye mesajı yayımladı.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde ağustos ayında meydana gelen sel nedeniyle bir köy sular altında kalmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 53 kişi kayıp olarak bildirilmişti. Nepal'de ise hafta sonu boyunca şiddetli yapışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında en az 44 kişi yaşamını yitirmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 08.10.2025 | 11:16
01:18
İsrail, Özgürlük Filosu'na müdahale etti! Saldırı anları kamerada | Video 08.10.2025 | 09:30
09:54
Berlin’de Filistin'e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 08.10.2025 | 08:59
00:22
01:28
ABD’de helikopter düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 07.10.2025 | 10:50
01:28
ABD’de helikopter düştü: 3 yaralı | Video 07.10.2025 | 10:45
03:12
03:32
2025 Nobel Tıp Ödülü, Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi'nin oldu | Video 06.10.2025 | 14:39
00:32
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı | Video 06.10.2025 | 09:04
02:23
Hindistan’da sel: En az 18 ölü | Video 05.10.2025 | 16:04
02:38
Gazze'de can kaybı 67 bin 139'a yükseldi | Video 05.10.2025 | 15:50
02:51
01:45
Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak | Video 05.10.2025 | 08:57
08:21
00:50
00:51
Erbil’de benzin istasyonunda yangın ve patlama: 7 yaralı | Video 04.10.2025 | 16:33
03:01
Bulgaristan'da sel felaketi: 3 ölü | Video 04.10.2025 | 12:54
05:38
İsrail'den Küresel Sumud Filosu'nun son teknesi Marinette'ye baskın | Video 03.10.2025 | 10:59
04:57
Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da | Video 03.10.2025 | 09:49