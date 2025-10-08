Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 08.10.2025 | 11:16 Hindistan’ın kuzey eyaleti Himachal Pradesh'te etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda toprak altında kalan otobüsteki 15 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hindistan'ın kuzey eyaleti Himachal Pradesh'te şiddetli yağışlar heyelana yol açtı. Eyalette dağlık bir yolda seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün toprak altında kalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Otobüste 20 ila 25 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu'nun Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yaralanan 3 çocuk, tedavi için yerel hastaneye kaldırıldı. Polis, kayıp yolculara ulaşmak için yapılan kurtarma çalışmalarının bugün devam edeceğini söyledi.Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi heyelanın ardından taziye mesajı yayımladı.Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde ağustos ayında meydana gelen sel nedeniyle bir köy sular altında kalmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 53 kişi kayıp olarak bildirilmişti. Nepal'de ise hafta sonu boyunca şiddetli yapışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında en az 44 kişi yaşamını yitirmişti.