Video Dünya Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video

Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video

08.10.2025 | 11:16

Hindistan’ın kuzey eyaleti Himachal Pradesh'te etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda toprak altında kalan otobüsteki 15 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hindistan'ın kuzey eyaleti Himachal Pradesh'te şiddetli yağışlar heyelana yol açtı. Eyalette dağlık bir yolda seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün toprak altında kalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Otobüste 20 ila 25 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu'nun Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yaralanan 3 çocuk, tedavi için yerel hastaneye kaldırıldı. Polis, kayıp yolculara ulaşmak için yapılan kurtarma çalışmalarının bugün devam edeceğini söyledi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi heyelanın ardından taziye mesajı yayımladı.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde ağustos ayında meydana gelen sel nedeniyle bir köy sular altında kalmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 53 kişi kayıp olarak bildirilmişti. Nepal'de ise hafta sonu boyunca şiddetli yapışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında en az 44 kişi yaşamını yitirmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 00:22
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 08.10.2025 | 11:16
İsrail, Özgürlük Filosu’na müdahale etti! Saldırı anları kamerada | Video 01:18
İsrail, Özgürlük Filosu'na müdahale etti! Saldırı anları kamerada | Video 08.10.2025 | 09:30
Berlin’de Filistin’e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 09:54
Berlin’de Filistin'e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 08.10.2025 | 08:59
Ekvador Devlet Başkanı Noboa’nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi | Video 00:22
Ekvador Devlet Başkanı Noboa'nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi | Video 08.10.2025 | 08:59
ABD’de helikopter düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 01:28
ABD’de helikopter düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 07.10.2025 | 10:50
ABD’de helikopter düştü: 3 yaralı | Video 01:28
ABD’de helikopter düştü: 3 yaralı | Video 07.10.2025 | 10:45
ABD Başkanı Trump’tan Gazze Planı açıklaması: Erdoğan çok güçlü biri | Video 03:12
ABD Başkanı Trump’tan Gazze Planı açıklaması: "Erdoğan çok güçlü biri" | Video 07.10.2025 | 09:02
2025 Nobel Tıp Ödülü, Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi’nin oldu | Video 03:32
2025 Nobel Tıp Ödülü, Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi'nin oldu | Video 06.10.2025 | 14:39
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı | Video 00:32
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı | Video 06.10.2025 | 09:04
Hindistan’da sel: En az 18 ölü | Video 02:23
Hindistan’da sel: En az 18 ölü | Video 05.10.2025 | 16:04
Gazze’de can kaybı 67 bin 139’a yükseldi | Video 02:38
Gazze'de can kaybı 67 bin 139'a yükseldi | Video 05.10.2025 | 15:50
Gürcistan’da yerel seçim protestolarında sokaklar savaş alanına döndü | Video 02:51
Gürcistan’da yerel seçim protestolarında sokaklar savaş alanına döndü | Video 05.10.2025 | 08:57
Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak | Video 01:45
Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak | Video 05.10.2025 | 08:57
Sumud Filosu’nda bulunan Bekir Develi, İsrail ordusunun işkencelerini anlattı | Video 08:21
Sumud Filosu'nda bulunan Bekir Develi, İsrail ordusunun işkencelerini anlattı | Video 05.10.2025 | 08:57
İsrail, Trump’ın çağrısına rağmen Gazze’yi vurdu: 57 Filistinli hayatını kaybetti | Video 00:50
İsrail, Trump’ın çağrısına rağmen Gazze’yi vurdu: 57 Filistinli hayatını kaybetti | Video 05.10.2025 | 08:57
Erbil’de benzin istasyonunda yangın ve patlama: 7 yaralı | Video 00:51
Erbil’de benzin istasyonunda yangın ve patlama: 7 yaralı | Video 04.10.2025 | 16:33
Bulgaristan’da sel felaketi: 3 ölü | Video 03:01
Bulgaristan'da sel felaketi: 3 ölü | Video 04.10.2025 | 12:54
İsrail’den Küresel Sumud Filosu’nun son teknesi Marinette’ye baskın | Video 05:38
İsrail'den Küresel Sumud Filosu'nun son teknesi Marinette'ye baskın | Video 03.10.2025 | 10:59
Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan’da | Video 04:57
Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da | Video 03.10.2025 | 09:49
İsrailli bakan Ben-Gvir, Sumud Filosu’ndaki aktivistlere hakaret etti: Hepiniz teröristsiniz | Video 03:30
İsrailli bakan Ben-Gvir, Sumud Filosu'ndaki aktivistlere hakaret etti: "Hepiniz teröristsiniz" | Video 03.10.2025 | 09:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY