Hindistan'da izdiham: 6 ölü | Video
Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki çıkan izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
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