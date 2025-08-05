Hindistan'da sel felaketi: 50'den fazla kişi kayıp | Video
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde meydana gelen sel felaketinde bir köyün sular altında kalması sonucu 50'den fazla kişi kayboldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:26
Hindistan'da sel felaketi: 50'den fazla kişi kayıp | Video 05.08.2025 | 14:23
00:47
03:42
Japonya'daki havai fişek festivalinde yangın | Video 05.08.2025 | 13:37
07:44
Japonya, 41,8 dereceyle tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı | Video 05.08.2025 | 13:21
00:23
00:34
Yemen’deki Husiler İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi | Video 05.08.2025 | 08:30
00:26
Ukrayna’dan Rusya’da tren istasyonuna İHA’lı saldırı | Video 04.08.2025 | 12:19
00:14
Rusya'da otobüs ile tren çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı | Video 04.08.2025 | 11:18
00:29
01:04
Avustralya'da yüzbinlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü | Video 03.08.2025 | 15:59
00:29
Ukrayna, Rusya’da petrol deposunu vurdu | Video 03.08.2025 | 12:09
01:01
İsrail, Gazze’de Kızılay Merkezi’ni vurdu | Video 03.08.2025 | 12:09
10:48
Alman polisinden Filistin'e destek eylemi yapanlara sert müdahale | Video 03.08.2025 | 08:51
00:54
Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama | Video 02.08.2025 | 11:45
01:03
Suudi Arabistan'da lunaparktaki oyuncak yere çakıldı: 23 yaralı | Video 31.07.2025 | 14:41
00:26
Çin’in başkentini vuran selde can kaybı 44’e yükseldi | Video 31.07.2025 | 14:41
01:36
02:24
ABD’de F-35 uçağı düştü | Video 31.07.2025 | 10:14
00:32
Avustralya yapımı ilk yörünge roketi kalkıştan kısa süre sonra düştü | Video 31.07.2025 | 09:05
00:23
Açlıkla savaşan Gazzeliler yardım tırlarına akın etti | Video 30.07.2025 | 15:33