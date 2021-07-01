Video Dünya Hindistan'da UFO şüphesi! Büyük bir patlamayla ortaya çıkan ışıklar korku saçtı | Video

Hindistan'da UFO şüphesi! Büyük bir patlamayla ortaya çıkan ışıklar korku saçtı | Video

Hindistan'da UFO şüphesi! Büyük bir patlamayla ortaya çıkan ışıklar korku saçtı | Video
01.07.2021 | 10:50

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Çin'de görülen üçgen UFO videosu sıcaklığını korurken, Hindistan'da gizemli ışıklar ortaya çıktı. Görgü tanıkları ışıkların büyük bir patlamadan sonra bir anda belirdiğini söyledi. Hindistan'ın Gujarat şehrinde yaşayan insanlar gizemli parlak ışıklarla karşılaştıklarını bildirdiler. Görgü tanıkları ışıkların büyük bir patlamayla ortaya çıktığını ve bir süre şehrin üstünde dolaştıklarını belirtti. Komplo teorisyenleri yaptığı açıklamada ışıkların her birinin set oluşturduğunu ve birbirini takip ettiğini belirtti. Bununla birlikte teorisyenler patlama sesinin ise sonik patlamadan kaynaklandığını ve UFO'ların bunu kolayca yapabileceğini sözlerine ekledi. Ünlü UFO avcısı Scott C. Waring ise sözde UFO'larla ilgili başka bir iddia da bulundu. Waring, Gujarat kenti yakınlarında uzaylıların saklandığını ve patlama sesinin ise UFO'ların yer altından havalanırken çıkan ses olduğunu ileri sürdü. Bir başka kişi ise Hindistan ordusunun gizli bir askeri aracı test ettiğini ve ortaya çıkan görütülerin UFO olarak yorumlandığını iddia etti. Gizemli ışıklara ait UFO görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Birçok kullanıcı görüntülerin hileli olduğunu yazdı.

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