Hindistan’ı sel vurdu: 12 ölü | Video
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 12 kişi hayatını kaybetti.
Eyaletteki en büyük Hindu festivali olan Durga Puja için yapılan hazırlıklar caddelerin sular altında kalması nedeniyle durdu, ulaşım aksadı ve bölge sakinleri saatlerce mahsur kaldı. Şehir genelinde festival için bambu ve diğer malzemelerle yapılan geçici yapılar da zarar gördü. Bazı bölgelerde yollar bel hizasına kadar suyla kaplandı, araçlar mahsur kaldı. Kara, tren ve hava trafiği aksadı, birçok uçuş ve tren iptal edildi ya da ertelendi. Elektrik kesintileri saatlerce sürdü. Eyalet hükümeti, bugün ve yarın eğitime ara verildiğini ilan etti.
Hindistan Meteoroloji Dairesi'nin (IMD) Kalküta Bölge Başkanı HR Biswas, yağmurun çoğunun dün sabah erken saatlerde düştüğünü ve bunun 1988'den bu yana şehirde görülen en yoğun yağış olduğunu söyledi.
