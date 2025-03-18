Honduras'ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video
Honduras'ın Roatan Adası'nda havalanan bir uçağın saniyeler sonra suya düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
İlk incelemelere göre kazanın İngiliz yapımı Jetstream uçağındaki mekanik bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Uçağın varış noktasının Honduras anakarasındaki La Ceiba şehri olduğu belirtildi.
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