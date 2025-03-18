Honduras'ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video 18.03.2025 | 11:16 Honduras'ın Roatan Adası'nda havalanan bir uçağın saniyeler sonra suya düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın turistik Roatan Adası'ndaki Juan Manuel Galvez Uluslararası Havalimanı'ndan 3'ü mürettebat 18 kişiyle kalkış yapan Lanhsa havayolu şirketine ait bir uçak, saniyeler sonra Karayipler kıyılarında suya düştü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Polisten yapılan açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kurtulduğu, 1 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Ölenler arasında ünlü müzisyen Aurelio Martinez Suazo'nun da bulunduğu aktarıldı. İlk incelemelere göre kazanın İngiliz yapımı Jetstream uçağındaki mekanik bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Uçağın varış noktasının Honduras anakarasındaki La Ceiba şehri olduğu belirtildi.