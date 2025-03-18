Video Dünya Honduras'ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video
Honduras'ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video

Honduras'ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video

18.03.2025 | 11:16

Honduras'ın Roatan Adası'nda havalanan bir uçağın saniyeler sonra suya düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Orta Amerika ülkesi Honduras'ın turistik Roatan Adası'ndaki Juan Manuel Galvez Uluslararası Havalimanı'ndan 3'ü mürettebat 18 kişiyle kalkış yapan Lanhsa havayolu şirketine ait bir uçak, saniyeler sonra Karayipler kıyılarında suya düştü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Polisten yapılan açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kurtulduğu, 1 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Ölenler arasında ünlü müzisyen Aurelio Martinez Suazo'nun da bulunduğu aktarıldı. İlk incelemelere göre kazanın İngiliz yapımı Jetstream uçağındaki mekanik bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Uçağın varış noktasının Honduras anakarasındaki La Ceiba şehri olduğu belirtildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Honduras’ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video 03:48
Honduras'ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video 18.03.2025 | 11:16
Honduras’ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video 03:48
Honduras'ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video 18.03.2025 | 11:08
Artvin’de heyelanda bir ev takla atarak devrildi, o anlar kamerada | Video 07:05
Artvin’de heyelanda bir ev takla atarak devrildi, o anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 11:08
Katil İsrail Gazze’de çocuk-bebek demeden katliam yaptı! 300’den fazla Filistinli şehit oldu | Video 16:05
Katil İsrail Gazze'de çocuk-bebek demeden katliam yaptı! 300'den fazla Filistinli şehit oldu | Video 18.03.2025 | 09:58
İsrail Gazze Şeridi’ne saldırdı: En az 300 kişi hayatını kaybetti | Video 01:40
İsrail Gazze Şeridi’ne saldırdı: En az 300 kişi hayatını kaybetti | Video 18.03.2025 | 08:35
Kuzey Makedonya’da 59 kişinin öldüğü gece kulübünün sahibine ait kafeye saldırı | Video 02:47
Kuzey Makedonya’da 59 kişinin öldüğü gece kulübünün sahibine ait kafeye saldırı | Video 18.03.2025 | 08:35
Etna Yanardağı patlarken kayak yaptı | Video 02:54
Etna Yanardağı patlarken kayak yaptı | Video 17.03.2025 | 15:30
Trump’ın emri sonrasında hedef olan Yemen’de bilanço ağırlaşıyor | Video 01:06
Trump’ın emri sonrasında hedef olan Yemen’de bilanço ağırlaşıyor | Video 17.03.2025 | 12:14
Tayland’da dalış teknesi yandı: İngiliz turist hayatını kaybetti | Video 00:30
Tayland'da dalış teknesi yandı: İngiliz turist hayatını kaybetti | Video 17.03.2025 | 11:13
ISS’e gönderilen 4 astronot, 9 aydır orada mahsur kalan Williams ve Wilmore tarafından karşılandı | Video 02:20
ISS'e gönderilen 4 astronot, 9 aydır orada mahsur kalan Williams ve Wilmore tarafından karşılandı | Video 16.03.2025 | 13:45
Pakistan’da bombalı saldırı: 6 ölü | Video 01:44
Pakistan’da bombalı saldırı: 6 ölü | Video 16.03.2025 | 12:40
Kuzey Makedonya’da feci olay! Gece kulübündeki yangında en az 50 kişi öldü | Video 00:59
Kuzey Makedonya'da feci olay! Gece kulübündeki yangında en az 50 kişi öldü | Video 16.03.2025 | 10:30
ABD ordusu Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaştı | Video 01:06
ABD ordusu Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaştı | Video 16.03.2025 | 08:36
Uzay’da mahsur kalan 2 astronotu kurtarama görevi başladı! Dragon uzay aracı böyle fırlatıldı... 01:36
Uzay'da mahsur kalan 2 astronotu kurtarama görevi başladı! Dragon uzay aracı böyle fırlatıldı... 15.03.2025 | 07:52
AP üyesi Botenga, Gazze’yle ilgili oturumda Avrupa Konseyi’ne böyle tepki gösterdi: Kendinizden utanmalısınız | Video 01:05
AP üyesi Botenga, Gazze'yle ilgili oturumda Avrupa Konseyi'ne böyle tepki gösterdi: "Kendinizden utanmalısınız" | Video 14.03.2025 | 16:03
ABD’de iniş yapan yolcu uçağı pistte alev aldı: 12 yaralı | Video 02:48
ABD’de iniş yapan yolcu uçağı pistte alev aldı: 12 yaralı | Video 14.03.2025 | 11:27
İsrail’den Şam’a hava saldırısı: 1 ölü | Video 01:04
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 1 ölü | Video 14.03.2025 | 10:19
İsrail savaş uçakları, Filistin İslami Cihadı’nın Şam’daki karargahını vurdu | Video 00:15
İsrail savaş uçakları, Filistin İslami Cihadı'nın Şam'daki karargahını vurdu | Video 13.03.2025 | 15:53
İtalya’da 4.4 büyüklüğündeki deprem! Halk geceyi sokaklarda geçirdi | Video 02:17
İtalya’da 4.4 büyüklüğündeki deprem! Halk geceyi sokaklarda geçirdi | Video 13.03.2025 | 12:11
Bolivya’da otobüs yoldan çıkarak devrildi: 13 ölü | Video 00:22
Bolivya'da otobüs yoldan çıkarak devrildi: 13 ölü | Video 13.03.2025 | 11:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY