Hong Kong'ta gökdelen yangını! Çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video

26.11.2025 | 11:45

Çin'in Hong Kong eyaletine bağlı Tai Po bölgesinde bir gökdelende yangın çıktı. Gökdelende mahsur kalan çok sayıda kişi olduğu belirtilirken, itfaiyenin müdahalesi sürüyor.