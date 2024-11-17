Husiler’den İsrail’e İHA’lı saldırı | Video
İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, İsrail'in Eilat limanına çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini açıkladı.
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