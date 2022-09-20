İngiltere Kralı 3. Charles, vatandaşlarla selamlaşırken sıra siyahi adama geldiğinde es geçti! İşte o anlar | Video
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Nükleer santral, Rus kentini sanayi merkezine dönüştürdü | Video 19.09.2022 | 14:07
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Meksika’da taşan nehir araçları denize sürükledi: 1 ölü | Video 19.09.2022 | 09:11
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Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü | Video 18.09.2022 | 16:43
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Tayvan’da 6.9 büyüklüğünde deprem | Video 18.09.2022 | 11:36
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Nanmadol Tayfunu Japonya’da hayatı felç etti | Video 18.09.2022 | 10:58
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Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yerine geçen İngiltere Kralı 3. Charles, vatandaşlarla selamlaşırken, sıra siyahi adama geldiğinde es geçti! İşte o anlar..