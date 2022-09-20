Video Dünya İngiltere Kralı 3. Charles, vatandaşlarla selamlaşırken sıra siyahi adama geldiğinde es geçti! İşte o anlar | Video
İngiltere Kralı 3. Charles, vatandaşlarla selamlaşırken sıra siyahi adama geldiğinde es geçti! İşte o anlar | Video

İngiltere Kralı 3. Charles, vatandaşlarla selamlaşırken sıra siyahi adama geldiğinde es geçti! İşte o anlar | Video

20.09.2022 | 15:24

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Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yerine geçen İngiltere Kralı 3. Charles, vatandaşlarla selamlaşırken, sıra siyahi adama geldiğinde es geçti! İşte o anlar..

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