Video Dünya İngiltere Parlamentosu'dan tecavüz skandalı | Video

İngiltere Parlamentosu'dan tecavüz skandalı | Video

İngiltere Parlamentosu'dan tecavüz skandalı | Video
03.08.2020 | 14:27

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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti'den bir milletvekili, eski bir meclis çalışanına tecavüz ettiği suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eski bir bakan yardımcısı olduğu belirtilen milletvekilinin adı açıklanmadı. Muhafazakâr Parti, "bu tür iddiaları son derece ciddiye aldığını" duyurdu..

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