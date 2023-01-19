Irak'ta Körfez Kupası finalinde izdiham: Ölü ve yaralılar var | Video
Irak’ta düzenlenen Arap Körfez Kupası final maçı öncesi meydana gelen izdiham sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı.
Turnuva, 6-19 Ocak tarihlerinde Basra kentinde düzenleniyor. Irak, en son 1979 yılında Arap Körfez Kupası'na ev sahipliği yapmıştı. Ev sahibi Irak milli futbol takımı, bugün Umman ile final maçına çıkacak.
Irak, en son 1988 yılında Arap Körfez Kupası'nı kazanmıştı.
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