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Irak'ta Körfez Kupası finalinde izdiham: Ölü ve yaralılar var | Video

Irak'ta Körfez Kupası finalinde izdiham: Ölü ve yaralılar var | Video

19.01.2023 | 14:15

Irak’ta düzenlenen Arap Körfez Kupası final maçı öncesi meydana gelen izdiham sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı.

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Irak'ın Basra kentinde düzenlenen Arap Körfez Kupası maçını izlemek için ülkenin dört tarafından gelen binlerce taraftar, sabahın erken saatlerinden itibaren final maçının oynanacağı Cudunahala Stadı önünde toplanmaya başladı. Biletsiz taraftarların da stada girmek istemeleri sonucu izdiham meydana geldi. Yetkililer, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 60 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Turnuva, 6-19 Ocak tarihlerinde Basra kentinde düzenleniyor. Irak, en son 1979 yılında Arap Körfez Kupası'na ev sahipliği yapmıştı. Ev sahibi Irak milli futbol takımı, bugün Umman ile final maçına çıkacak.

Irak, en son 1988 yılında Arap Körfez Kupası'nı kazanmıştı.

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