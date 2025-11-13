Video Dünya Irak'taki genel seçimi Başbakan Muhammed es-Sudani kazandı | Video
Irak'taki genel seçimi Başbakan Muhammed es-Sudani kazandı | Video

Irak'taki genel seçimi Başbakan Muhammed es-Sudani kazandı | Video

13.11.2025 | 13:11

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, dün düzenlenen genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu’nun kazandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, dün düzenlenen genel seçime ilişkin açıklama yaptı. Komisyon, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu'nun kazandığını açıkladı. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Ömer Ahmet, "Açıklanan sonuçlar, komisyona ulaşan oy verme merkezlerinin yüzde 99,74'ünün verilerine dayanmaktadır" ifadelerini kullanarak, seçime katılım oranının yüzde 56,11 olduğunu belirtti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Sudani liderliğindeki İmar ve Kalkınma Koalisyonu, 1 milyon 317 bin 446 oy alarak mecliste 48 sandalye kazanarak birinci sırada yer aldı.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 999 bin 826 oy ile mecliste 27 sandalye, eski Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi liderliğindeki Takaddüm Partisi, 945 bin 153 oy ile 35 sandalye, eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti İttifakı, 727 bin 807 oyla 28 sandalye, Hadi el-Amiri liderliğindeki Bedir Örgütü ise 556 bin 122 oy ile 20 sandalye kazandı.

Yaklaşık 46 milyonluk nüfusa sahip Irak'ta, 20 milyondan fazla kayıtlı seçmen, yeni yasama döneminde kendilerini temsil edecek 329 milletvekilini belirlemek için dün sandık başına gitmişti. Ülke genelinde, binden fazla siyasi parti ve ittifakı kapsayan 37 seçim koalisyonu altında 7 binden fazla aday, milletvekili olmak için yarışa girmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Irak’taki genel seçimi Başbakan Muhammed es-Sudani kazandı | Video 02:03
Irak'taki genel seçimi Başbakan Muhammed es-Sudani kazandı | Video 13.11.2025 | 13:11
Güney Kore’de araç pazara daldı: 2 ölü, 18 yaralı | Video 00:19
Güney Kore'de araç pazara daldı: 2 ölü, 18 yaralı | Video 13.11.2025 | 13:11
Türkevi’nde uluslararası misafirlere Türk kahvesi tanıtımı yapıldı | Video 08:09
Türkevi'nde uluslararası misafirlere Türk kahvesi tanıtımı yapıldı | Video 13.11.2025 | 11:32
Trump ile Suriye Devlet Başkanı eş-Şara arasında esprili sohbet | Video 00:52
Trump ile Suriye Devlet Başkanı eş-Şara arasında esprili sohbet | Video 13.11.2025 | 09:09
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi | Video 04:25
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi | Video 12.11.2025 | 08:44
Pakistan’da patlama: 12 ölü, 27 yaralı | Video 01:00
Pakistan’da patlama: 12 ölü, 27 yaralı | Video 11.11.2025 | 16:15
Hindistan’daki patlamada can kaybı 13’e yükseldi | Video 01:59
Hindistan’daki patlamada can kaybı 13’e yükseldi | Video 11.11.2025 | 13:46
Filipinler’i vuran Fung-wong Süper Tayfunu’nda ölü sayısı 18’e yükseldi | Video 01:10
Filipinler’i vuran Fung-wong Süper Tayfunu’nda ölü sayısı 18’e yükseldi | Video 11.11.2025 | 11:14
Güney Kore’de çökme yaşanan termik santralde 2 kazan kulesi patlayıcı ile yıkıldı | Video 00:35
Güney Kore'de çökme yaşanan termik santralde 2 kazan kulesi patlayıcı ile yıkıldı | Video 11.11.2025 | 11:13
Kosova’da Türk seçmenler, seçim zaferini parti merkezini tahrip ederek kutladı | Video 00:41
Kosova’da Türk seçmenler, seçim zaferini parti merkezini tahrip ederek kutladı | Video 11.11.2025 | 08:50
Filipinler’i vuran Süper Tayfun’da can kaybı 4’e yükseldi | Video 04:11
Filipinler'i vuran Süper Tayfun'da can kaybı 4'e yükseldi | Video 10.11.2025 | 16:15
ABD’nin başına ödül koyduğu Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Washington’da komutanlarla basketbol oynadı | Video 00:19
ABD'nin başına ödül koyduğu Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Washington'da komutanlarla basketbol oynadı | Video 09.11.2025 | 13:28
Azerbaycan’da 8 Kasım Zafer Günü havai fişek gösterileri ile kutlandı | Video 03:01
Azerbaycan’da 8 Kasım Zafer Günü havai fişek gösterileri ile kutlandı | Video 09.11.2025 | 09:11
Brezilya’nın Parana eyaletini kasırga vurdu: 6 ölü, 437 yaralı | Video 02:30
Brezilya’nın Parana eyaletini kasırga vurdu: 6 ölü, 437 yaralı | Video 09.11.2025 | 09:11
Endonezya’da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı | Video 01:02
Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı | Video 07.11.2025 | 13:59
ABD’de 12 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:15
ABD'de 12 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 06.11.2025 | 16:27
Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu’nda ölü sayısı 114’e yükseldi | Video 00:52
Filipinler'i vuran Kalmaegi Tayfunu'nda ölü sayısı 114'e yükseldi | Video 06.11.2025 | 13:44
Azerbaycan’da Karabağ zaferinin 5. yılında askeri bandolardan geçit töreni | Video 05:03
Azerbaycan’da Karabağ zaferinin 5. yılında askeri bandolardan geçit töreni | Video 06.11.2025 | 13:44
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Türkiye, AB için kilit bir ortak ve önemli bir aktör | Video 02:27
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "Türkiye, AB için kilit bir ortak ve önemli bir aktör" | Video 06.11.2025 | 08:49
Atlas Okyanusu’nda 1,7 tonluk kokain taşıyan yarı-denizaltı ele geçirildi | Video 00:27
Atlas Okyanusu'nda 1,7 tonluk kokain taşıyan yarı-denizaltı ele geçirildi | Video 05.11.2025 | 13:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY