İran: “Katliamları durdurmak için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz” | Video 21.10.2024 | 15:52 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye ile iş birliğine önem verdiklerini belirterek, “Hamas yetkilileri ile İstanbul'da yaptığımız görüşmede, Hamas'ın hala canlı ve kayda değer olduğu mesajını verdik. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik katliamlarını durdurmak için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında, İsrail ile yaşanan askeri gerilim ve bölgedeki son gelişmelere dair konuştu. Bölge turu çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Kuveyt ve Bahreyn'i ziyaret edeceğini belirten Bekayi, "Bölge ülkelerine yapılan ziyaretlerin mesajı açıktı. Kriz zamanlarında dahi bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirmede kararlıyız. İran olarak beklentimiz Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının durdurulması ve savaşın engellenmesi. Bu konuda diplomatik temaslarımızı sürdüreceğiz" dedi.

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Türkiye ile iş birliğine önem verdiklerini belirten Bekayi, İran ve Türkiye'nin bölgede iki önemli güç olduğunu söyleyerek, "İki İslam ülkesi ve bölgenin etkili iki gücü olan İran ve Türkiye ilişkilerine önem veriyoruz. İstanbul'da Hamas yetkilileri ile yaptığımız görüşmede Hamas'ın hala canlı ve kayda değer olduğu mesajını verdik. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik katliamlarını durdurmak için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN YARDIMI İLE SURİYE'DE BARIŞ VE İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Suriye'de başta PKK olmak üzere terör örgütleri ile mücadelede Türkiye ile iş birliğine öncelik verdiklerini kaydeden Bekayi, "Türkiye ile ilişkilerimizde, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve terör ile mücadele iki önemli konu başlığı. Suriye konusunda Türk mevkidaşlarımız ile Astana çerçevesinde iletişim halindeyiz. Türkiye'nin ve diğer ortaklarımızın da yardımı ile Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak için çalışıyoruz. ABD'nin Suriye'yi işgali ve istikrarın sağlanmaması terör örgütlerini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL REJİMİNİN EN UFAK SALDIRISINA KESİN BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ"

İsrail'in İran'a yönelik misillemesine karşı olarak Tahran'ın İsrail'de vuracağı hedefleri belirlediğini belirten Bekayi, "Daha önce birçok kez açık bir şekilde ilan ettik, İsrail rejiminin en ufak saldırısına kesin bir şekilde karşılık vereceğiz. ABD'nin İsrail rejimine hava savunma sistemlerini konuşlandırması, ABD ve Batılı ülkelerin son bir yıldır Siyonist rejime verdikleri desteğin göstergesidir. Bu destekler Siyonist rejimi daha da küstahlaştırmakta" diye konuştu.

"SAVAŞI DURDURACAK HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ DESTEKLİYORUZ"

Bölge ülkelerinin doğacak bir krizin tüm bölgeye yayılma riski olduğunun farkında olduğunu kaydeden Bekayi, "İran'a yönelik muhtemel bir saldırıda bölge ülkelerinin kendi topraklarının kullanımına izin vermeyeceklerine güveniyoruz. Son iki hafta içerisinde Dışişleri Bakanımızın bölge ülkelerine ziyaretlerinde savaşın durdurulması noktasında ortak bir anlayışa varıldı. İran olarak bu doğrultuda savaşı durduracak her türlü girişimi destekliyoruz" dedi.

"ABD İLE MESAJ ALIŞVERİŞİ İSVİÇRE ÜZERİNDE YÜRÜTÜLÜYOR"

ABD ile Umman üzerinden yürütülen nükleer müzakerelerin bölgedeki gelişmeler nedeniyle askıya alındığını belirten Bekayi, ABD ile diplomatik kanalların açık olduğunu ve mesaj alışverişlerinin İsviçre üzerinde yürütüldüğünü söyledi.