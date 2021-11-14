Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:30
01:29
İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem | Video 14.11.2021 | 16:24
01:45
İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem! 14.11.2021 | 16:05
01:17
Çin’deki sarp kayalıklarda çöp toplama etkinliği | Video 14.11.2021 | 13:17
01:00
Bulgaristan’da halk sandık başına gitti | Video 14.11.2021 | 12:37
00:44
00:40
Fransa'da UFO paniği! Farklı birçok şehirden görüldü | Video 14.11.2021 | 11:39
01:35
Aşkı prensesliğe tercih eden Mako Japonya’dan ayrıldı | Video 14.11.2021 | 09:55
02:14
01:06
05:43
02:41
01:12
Google'a 2 milyar euroluk darbe! AB mahkemesi cezayı onadı | Video 11.11.2021 | 15:51
02:32
Ermenistan’da muhalefet hükümet binasına girmeye çalıştı | Video 11.11.2021 | 12:53
00:39
ABD'de 3 astronot Elon Musk'ın Space X Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi 11.11.2021 | 10:33
00:42
Japonya’da otoyol çöktü, araç oluşan dev çukura düştü | Video 11.11.2021 | 10:03
01:45
SpaceX uzaya 4 astronot gönderdi | Video 11.11.2021 | 09:37
02:44
Sırp muhabir soykırımı inkar etti, Komsic röportajı yarıda kesti | Video 10.11.2021 | 16:28
03:35
01:32
Hindistan'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü, 22 yaralı 10.11.2021 | 15:38
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamaya göre, İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi Laft bölgesi olan deprem, yerel saatle 15.37'de kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Aynı bölgedeki 6,4 büyüklüğündeki depremden 1 dakika sonra meydana gelen 6,3'lük depremden çevre eyaletlerin de etkilendiği belirtildi