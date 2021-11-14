Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamaya göre, İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi Laft bölgesi olan deprem, yerel saatle 15.37'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Aynı bölgedeki 6,4 büyüklüğündeki depremden 1 dakika sonra meydana gelen 6,3'lük depremden çevre eyaletlerin de etkilendiği belirtildi