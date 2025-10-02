İşgalci İsrail ordusu Sumud Filosu'na saldırdı! Gözaltına alınan aktivistler nereye götürüldü? | Video
İşgalci İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na askeri müdahale gerçekleştirdi. soykırımcı İsrail askerleri, filodaki 28'i Türk olmak üzere toplam 201 aktivisti zorla gözaltına aldı. uluslararası hukuku hiçe sayan bu hukuksuz müdahale, başta Türkiye olmak üzere dünya çapında sert tepkilere neden oldu. Gözaltına alınan aktivistlerin durumuna dair son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Aşdod Limanı'ndan aktardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:16
00:57
11:43
SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video 02.10.2025 | 09:14
08:34
01:43
00:16
09:33
01:10
01:30
Ukrayna’da sel: 9 ölü | Video 01.10.2025 | 12:07
01:37
Filipinler'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 69 kişi öldü | Video 01.10.2025 | 10:47
14:59
SON DAKİKA: 'Sumud Filosu' Gazze'ye çok yaklaştı! | Video 01.10.2025 | 09:30
01:31
Küresel Sumud Filosu'nun 3 gün içinde Gazze'ye ulaşması bekleniyor | Video 01.10.2025 | 08:59
00:41
Pakistan'da karargah yakınlarında bombalı saldırı: 10 ölü | Video 30.09.2025 | 15:39
06:03
02:17
Vietnam'ı vuran Bualoi Tayfunu'nda can kaybı 19'a yükseldi | Video 30.09.2025 | 12:39
02:44
Endonezya'da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında | Video 30.09.2025 | 12:39
06:59
Netanyahu, Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'nı kabul etti | Video 30.09.2025 | 08:58
07:56
08:49
00:37
Bualoi tayfunu Vietnam'a ulaştı: 12 ölü, 17 kayıp | Video 29.09.2025 | 14:07