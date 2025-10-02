İşgalci İsrail ordusu Sumud Filosu'na saldırdı! Gözaltına alınan aktivistler nereye götürüldü? | Video

İşgalci İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na askeri müdahale gerçekleştirdi. soykırımcı İsrail askerleri, filodaki 28'i Türk olmak üzere toplam 201 aktivisti zorla gözaltına aldı. uluslararası hukuku hiçe sayan bu hukuksuz müdahale, başta Türkiye olmak üzere dünya çapında sert tepkilere neden oldu. Gözaltına alınan aktivistlerin durumuna dair son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Aşdod Limanı'ndan aktardı.