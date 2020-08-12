İskoçya'da sel nedeniyle tren raydan çıktı! 30 acil durum aracı olay yerine gitti! | Video
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İskoçya'da şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel bir trenin raydan çıkmasına neden oldu. Olay yerine hava ambulansı da dahil olmak üzere 30 acil durum aracının gittiği bildirilirken, kazanın olduğu yerden yükselen dumanları gösteren görüntüler sosyal medyadan yayılıyor.