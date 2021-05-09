İspanya’da Covid-19 OHAL’inin sona ermesi sokak partileriyle kutlandı | Video

İspanya’da yeni tip korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan olağanüstü halin sona ermesini halk maskesiz ve sosyal mesafesiz sokak partileriyle kutladı.

İspanya'da korona virüs salgını nedeniyle 6 aydır ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal dün gece itibarıyla sona erdi. OHAL'in kaldırılmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağının da sona ermesinin ardından binlerce kişi ülkenin farklı kentlerinde meydanlara akın etti. Madrid'deki Puerta del Sol meydanında toplanan maskesiz yüzlerce kişi sosyal mesafesiz sokak partisi düzenledi. Çoğunluğu gençlerden oluşan kalabalık grup, salgını unutarak şarkı söyleyip dans etti.

Barselona'daki meydanlar ve plajlar da benzer görüntülere sahne oldu. "Özgürlük" sloganları atan çoğu maskesiz 500'den fazla kişi Lluis Companys ve Arc de Triomphe meydanlarında toplandı. Sokak partilerinde havai fişekler atılırken polis kalabalığı dağıtmak için müdahale etti.

Bask bölgesinin iki büyük kenti Bilbao ve San Sebastin'da da salgın öncesi kutlamaları aratmayan partiler yapıldı. Saat 00.00'da sokağa çıkma yasağı sona erdikten sonra, binlerce kişi aynı anda büyük bir coşkuyla sokaklara döküldü. Yüksek sesle müzik dinleyen kalabalık, kısıtlamaların sona ermesini havai fişek gösteriyle kutladı.

Sevilla'da da OHAL'in sona erdiği ilk gecede sokak partileri yapıldı. Bir gece kulübünün önünde çıkan kavgada bir polisin yaralandığı belirtildi.

Madrid Belediye Başkanı José Luis Martnez-Almeida, OHAL'in kaldırılmasından ardından düzenlenen kutlamaların "üzücü" olduğunu söyledi. Almeida, yönetimlerin aldığı kapanma kararlarının özgürlük kurallarını çiğnemek için olmadığını ifade etti.

İspanya'da OHAL'in kaldırılmasıyla restoran ve kafeler bugünden itibaren tekrar hizmete vermeye başladı. Restoranlar saat 23.00'e kadar açık olacak ancak bir masada en fazla dört kişi oturabilecek. Restoran ve kafelerin iç mekanlarında kapasitesinin yüzde 30'u kadar müşteri alınacak.

OHAL'in sona ermesinin ardından İspanya'nın bölgeleri arasındaki seyahat yasakları da kaldırıldı. Ülkede Kanarya Adaları, Balear Adaları, Navarra ve Valencia'da sokağa çıkma yasakları devam edecek.

İspanya'da son 14 gün içinde korona virüs vaka sayısı 100 bin kişi başına 198 vakaya düştü. Son verilere göre toplam 3 milyon 567 bin 408 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede bugüne kadar toplam 78 bin 792 kişi hayatını kaybetti.