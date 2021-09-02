Video Dünya İspanya’da sel suları araçları denize sürükledi, 5 bin ev elektriksiz kaldı | Video

İspanya’da sel suları araçları denize sürükledi, 5 bin ev elektriksiz kaldı | Video

İspanya’da sel suları araçları denize sürükledi, 5 bin ev elektriksiz kaldı | Video
02.09.2021 | 16:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İspanya’da sel suları araçları denize sürükledi, 5 bin ev elektriksiz kaldı | Video 05:25
İspanya’da sel suları araçları denize sürükledi, 5 bin ev elektriksiz kaldı | Video 02.09.2021 | 16:19
Afganistan Halk Direniş Cephesi duyurdu: İlerleyemediler, 40 Taliban mensubunu öldürdük 01:23
Afganistan Halk Direniş Cephesi duyurdu: İlerleyemediler, 40 Taliban mensubunu öldürdük 02.09.2021 | 16:20
İran’da feci kaza! Minibüs dağ yolundan aşağıya yuvarlandı: 16 ölü, 12 yaralı 00:24
İran'da feci kaza! Minibüs dağ yolundan aşağıya yuvarlandı: 16 ölü, 12 yaralı 02.09.2021 | 15:46
Pakistan’da aşı olmayana benzin yok | Video 02:19
Pakistan’da aşı olmayana benzin yok | Video 02.09.2021 | 14:58
ABD’deki sel felaketinde 8 kişi öldü | Video 03:51
ABD’deki sel felaketinde 8 kişi öldü | Video 02.09.2021 | 14:22
New York ve New Jersey’i sel vurdu: Acil durum ilan edildi | Video 06:33
New York ve New Jersey'i sel vurdu: Acil durum ilan edildi | Video 02.09.2021 | 11:21
ABD Savunma Bakanlığı’ndan flaş ’Taliban’la işbirliği’ açıklaması 02:39
ABD Savunma Bakanlığı'ndan flaş 'Taliban'la işbirliği' açıklaması 02.09.2021 | 11:35
Batı Şeria’da halk pazarında dev yangın | Video 08:52
Batı Şeria’da halk pazarında dev yangın | Video 02.09.2021 | 10:49
Rusya’da denizde çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 00:42
Rusya'da denizde çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 02.09.2021 | 10:20
ABD New York’ta korku dolu anlar! New York metrosunu su bastı... Havuz keyfi yapan fareler alay konusu oldu 01:53
ABD New York'ta korku dolu anlar! New York metrosunu su bastı... Havuz keyfi yapan fareler alay konusu oldu 02.09.2021 | 10:04
İtalya’da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı | Video 01:23
İtalya’da hurdalıktaki araçlar alev alev yandı | Video 01.09.2021 | 14:47
İsrail güçleri Kudüs’te okula baskın yaparak müdürü gözaltına aldı | Video 00:29
İsrail güçleri Kudüs'te okula baskın yaparak müdürü gözaltına aldı | Video 01.09.2021 | 13:25
Hindistan’da fırtınanın ardından su hortumu meydana geldi | Video 00:50
Hindistan'da fırtınanın ardından "su hortumu" meydana geldi | Video 01.09.2021 | 12:53
Biden’dan Afganistan’dan geri çekilme sonrası ilk açıklama: Tahliye olağanüstü bir başarıydı | Video 04:51
Biden'dan Afganistan'dan geri çekilme sonrası ilk açıklama: "Tahliye olağanüstü bir başarıydı" | Video 01.09.2021 | 08:40
SON DAKİKA: ABD’nin çekilmesinin ardından Afganistan Kabil Havalimanı’ndan canlı yayın 28:47
SON DAKİKA: ABD'nin çekilmesinin ardından Afganistan Kabil Havalimanı'ndan canlı yayın 31.08.2021 | 12:42
Kabil’de ABD’nin bıraktığı Chinook tipi dev helikopterlerin Taliban’ın eline geçme anı kamerada 00:15
Kabil'de ABD'nin bıraktığı Chinook tipi dev helikopterlerin Taliban'ın eline geçme anı kamerada 31.08.2021 | 11:55
ABD’nin en son askeri de Afganistan’dan ayrıldı! Taliban’dan Kabil’de zafer kutlaması 06:34
ABD'nin en son askeri de Afganistan'dan ayrıldı! Taliban'dan Kabil'de zafer kutlaması 31.08.2021 | 09:20
ABD’deki orman yangınında alev hortumu oluştu | Video 00:27
ABD’deki orman yangınında alev hortumu oluştu | Video 30.08.2021 | 16:25
Brezilya’da soyguncular rehineleri arabalara bağlayarak kalkan yaptı | Video 02:08
Brezilya'da soyguncular rehineleri arabalara bağlayarak kalkan yaptı | Video 30.08.2021 | 15:40
Son dakika! Afganistan Kabil’de yeni patlama! İşte patlamadan ilk görüntüler | Video 27:12
Son dakika! Afganistan Kabil'de yeni patlama! İşte patlamadan ilk görüntüler | Video 29.08.2021 | 16:24

İspanya’nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde araçlar denize sürüklendi, en az 5 bin ev elektriksiz kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İspanya'nın kuzeydoğusunda yer alan Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki sahil kasabası Alcanar'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi büyük çaplı hasara neden oldu. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı kasabada ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Sel sularına kapılan yaklaşık 10 araç denize sürüklendi. Telefon hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle iletişimde aksaklık yaşanırken, en az 5 bin ev elektriksiz kaldı.

Başkent Madrid de dahil olmak üzere ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde de sel meydana geldi. Sel sularının yükseldiği bölgelerde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarılırken, araçlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından çıkarıldı. Evlerinden tahliye edilen onlarca kişi çevredeki otellere yerleştirildi. Bazı tren hatlarında seferlerin askıya alındığı bölgede, bir çok kara yolu da trafiğe kapatıldı. Yaşanan sel felaketi nedeniyle can kaybı bildirilmedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA