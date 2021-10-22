Video Dünya İspanyol bilim adamları La Palma’daki yanardağ için lavlardan örnekler topladı | Video
İspanyol bilim adamları La Palma’daki yanardağ için lavlardan örnekler topladı | Video

İspanyol bilim adamları La Palma’daki yanardağ için lavlardan örnekler topladı | Video

22.10.2021 | 13:57

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İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5'inci adası La Palma’da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı kül ve lav püskürtmeye devam ederken, bilim adamları bölgede lav örnekleri topladı.

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Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ederken, bölgedeki tahliyeler de sürüyor. Gece boyunca Tazacorte kasabasında 500 kişi daha tahliye edildi. Tazacorte Belediye Başkanı Juan Miguel Rodriguez, "Yanardağın sönmesini beklerken, moral bozukluğumuz ve çaresizliğimiz artıyor" dedi.

Yanardağın patlamaya başladığı günden bugüne tahliye edilenlerin sayısı ise 7 bin 500'e yükseldi. Bölgedeki binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Lav akışı adanın 2 bin 100 dönümünü kaplarken, 2 bin 185 bina da yıkıldı. Yetkililer, yanardağın faaliyetinin önümüzdeki 3 ay boyunca daha devam etmesi ve kullanılamaz hale gelen ev sayısının artmasından endişe ediyor.

BİLİM ADAMLARI LAV ÖRNEKLERİ TOPLUYOR
La Palma'daki yanardağın lav akışı devam ederken, İspanyol bilim adamları da lav örnekleri toplamaya başladı. Dün gündüz saatlerinde başlayan örnek toplama çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti. Bilim adamları elde ettikleri lav örneklerinde magmanın fiziksel özellikleri üzerinde inceleme yapacak.

Öte yandan Cumbre Vieja Yanardağı'nın uydu görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde yanardağdan yoğun lav akışı gerçekleştiği görülüyor.

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