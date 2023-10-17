İsrail askerlerinden çirkin hareket! Katliamın gölgesinde böyle dans ettiler | Video
Hamas'ın 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonu başlatmasının ardından Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve masum sivilleri katleden işgalci İsrail askerlerinin yeni skandal görüntüleri ortaya çıktı. Üç koldan saldırdıkları Gazze'ye kara harekatı hazırlığında olan İsrail askerleri müzik eşliğinde dans etti. Söz konusu skandal görüntüler büyük tepki çekti.
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