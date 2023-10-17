Video Dünya İsrail askerlerinden çirkin hareket! Katliamın gölgesinde böyle dans ettiler | Video
İsrail askerlerinden çirkin hareket! Katliamın gölgesinde böyle dans ettiler | Video

İsrail askerlerinden çirkin hareket! Katliamın gölgesinde böyle dans ettiler | Video

17.10.2023 | 15:15

Hamas'ın 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonu başlatmasının ardından Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve masum sivilleri katleden işgalci İsrail askerlerinin yeni skandal görüntüleri ortaya çıktı. Üç koldan saldırdıkları Gazze'ye kara harekatı hazırlığında olan İsrail askerleri müzik eşliğinde dans etti. Söz konusu skandal görüntüler büyük tepki çekti.

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